Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кадыров: карикатуры Charlie Hebdo не имеют никакого отношения к свободе прессы

Политика
29 декабря, 1:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Глава Чечни добавил, что редакционная политика журнала аморальна, безнравственна и бесчеловечна
Материал из 1 страницы
© Артур Лебедев/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Французский журнал Charlie Hebdo, опубликовав карикатуры на крушение самолета Ту-154 в Черном море и убийство российского посла в Турции, в очередной раз продемонстрировал, что из себя представляет западная "демократия и свобода слова", считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

Французский журнал Charlie Hebdo в очередной раз продемонстрировал, что из себя на самом деле представляют западная "демократия и свобода слова". Издание опубликовало карикатуры на крушение Ту-154 и убийство российского посла в Анкаре. Я ранее говорил и сейчас повторяю, что редакционная политика журнала аморальна, безнравственна и бесчеловечна. Она не имеет никакого, ни прямого, ни косвенного отношения к свободе прессы. Убийство Андрея Карлова и катастрофа Ту-154 миллионами россиян и нашими друзьями во всём мире восприняты как личное горе, а Charlie Hebdo насмехается над нашей национальной трагедией. Пусть и сегодня те, кто раньше кричали, что "Мы все Charlie Hebdo", опять наденут эти футболки, а те, кто стройными колоннами маршировали по улицам Парижа, опять соберутся на Елисейских полях. Позор!!! #Кадыров #Россия #Чечня #Карлов #Ту154 #DisgraceCharlieHebdo

Фото опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

"Я ранее говорил и сейчас повторяю, что редакционная политика журнала аморальна, безнравственна и бесчеловечна. Она не имеет никакого, ни прямого, ни косвенного отношения к свободе прессы", - написал Кадыров на своей странице в Instagram, комментируя публикацию карикатур.

Глава Чечни добавил, что убийство посла Андрея Карлова и катастрофа Ту-154 "миллионами россиян и нашими друзьями во всем мире восприняты как личное горе", а журнал "насмехается над нашей национальной трагедией".

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал в свежем выпуске целый ряд карикатур, связанных с Россией.

Последний номер уходящего года, появившийся в продаже 28 декабря, содержит публикации, посвященные крушению самолета Ту-154 российского Минобороны в Сочи, которое унесло жизни 92 человек, а также убийству террористом посла РФ в Турции.

Charlie Hebdo не первый раз публикует противоречивые карикатуры на темы, связанные с Россией.

Смотрите также
Минобороны РФ прокомментировало карикатуры Charlie Hebdo на крушение Ту-154

Так, в ноябре 2015 года на его страницах появились рисунки о крушении в Египте пассажирского самолета А321 российской компании "Когалымавиа", которое унесло жизни 224 человек.

Данная публикация вызвала резкий протест со стороны России. Реагируя на возникшую полемику, МИД Франции заявил, что руководство республики не имеет отношения к деятельности редакции газеты, сотрудники которой вольны свободно выражать собственное мнение.

В октябре этого года появились публикации по поводу открытия в Париже Российского православного духовно-культурного центра.

Смотрите также

Долгов: Charlie Hebdo карикатурами на Ту-154 утратили человеческое достоинство
Яровая считает экстремизмом карикатуру Charlie Hebdo на крушение Ту-154
Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение Ту-154 и убитого посла РФ в Турции

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Крушение Ту-154 Минобороны РФ Убийство российского посла в Анкаре
Страны
Россия
Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович
В других СМИ
Реклама
Фото
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и президент РФ Владимир Путин перед началом заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, 8 декабря
15
"В работе правозащитников не должно быть ограничений": что сказал Путин на заседании СПЧ
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение Ту-154 и убитого посла РФ в Турции
2
Осман Кадиев стал новым владельцем футбольного клуба "Анжи"
3
Independent: афганские экстремисты обезглавили женщину, которая пришла на рынок без мужа
4
Депутаты Рады поддерживают законопроект о защите русского языка на Украине
5
МИД Польши направил РФ ноту в связи с заявлениями вокруг крушения под Смоленском
6
Мать Кэрри Фишер госпитализирована после смерти дочери
7
Климов: реальный первый шаг к отмене санкций - отмена стоп-листов парламентариев РФ и ЕС
Темы дня
Реклама