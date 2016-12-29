Кадыров: карикатуры Charlie Hebdo не имеют никакого отношения к свободе прессы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Французский журнал Charlie Hebdo, опубликовав карикатуры на крушение самолета Ту-154 в Черном море и убийство российского посла в Турции, в очередной раз продемонстрировал, что из себя представляет западная "демократия и свобода слова", считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

Французский журнал Charlie Hebdo в очередной раз продемонстрировал, что из себя на самом деле представляют западная "демократия и свобода слова". Издание опубликовало карикатуры на крушение Ту-154 и убийство российского посла в Анкаре. Я ранее говорил и сейчас повторяю, что редакционная политика журнала аморальна, безнравственна и бесчеловечна. Она не имеет никакого, ни прямого, ни косвенного отношения к свободе прессы. Убийство Андрея Карлова и катастрофа Ту-154 миллионами россиян и нашими друзьями во всём мире восприняты как личное горе, а Charlie Hebdo насмехается над нашей национальной трагедией. Пусть и сегодня те, кто раньше кричали, что "Мы все Charlie Hebdo", опять наденут эти футболки, а те, кто стройными колоннами маршировали по улицам Парижа, опять соберутся на Елисейских полях. Позор!!! #Кадыров #Россия #Чечня #Карлов #Ту154 #DisgraceCharlieHebdo Фото опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Дек 28 2016 в 1:07 PST

"Я ранее говорил и сейчас повторяю, что редакционная политика журнала аморальна, безнравственна и бесчеловечна. Она не имеет никакого, ни прямого, ни косвенного отношения к свободе прессы", - написал Кадыров на своей странице в Instagram, комментируя публикацию карикатур.

Глава Чечни добавил, что убийство посла Андрея Карлова и катастрофа Ту-154 "миллионами россиян и нашими друзьями во всем мире восприняты как личное горе", а журнал "насмехается над нашей национальной трагедией".

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал в свежем выпуске целый ряд карикатур, связанных с Россией.

Последний номер уходящего года, появившийся в продаже 28 декабря, содержит публикации, посвященные крушению самолета Ту-154 российского Минобороны в Сочи, которое унесло жизни 92 человек, а также убийству террористом посла РФ в Турции.

Charlie Hebdo не первый раз публикует противоречивые карикатуры на темы, связанные с Россией.

Так, в ноябре 2015 года на его страницах появились рисунки о крушении в Египте пассажирского самолета А321 российской компании "Когалымавиа", которое унесло жизни 224 человек.

Данная публикация вызвала резкий протест со стороны России. Реагируя на возникшую полемику, МИД Франции заявил, что руководство республики не имеет отношения к деятельности редакции газеты, сотрудники которой вольны свободно выражать собственное мнение.

В октябре этого года появились публикации по поводу открытия в Париже Российского православного духовно-культурного центра.