Кадыров опроверг информацию о том, что якобы требовал отставки замглавы МВД по Чечне

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "болтологией" появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что он якобы потребовал от замглавы МВД РФ по республике Апти Алаудинова уйти в отставку. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Дорогие друзья! В среду вернулся из поездки в Москву. Дома узнал из прессы, что я «потребовал от генерала Апти Алаудинова уйти в отставку». Все ссылаются на издание, специализирующееся на постоянном тиражировании сплетен о Чечне, ненависти ко всему, что связано с нашей республикой. Что здесь сказать? Откровенная болтология и пустые разговоры! Мы с Русланом Алхановым и Апти Алаудиновым, как обычно, и сегодня вечером встретились, обсудили первоочередные задачи обеспечения безопасности в праздничные дни. Министр МВД РФ по ЧР Руслан Алханов и его заместитель Апти Алаудинов являются боевыми генералами, которые многие и многие годы отдали успешной борьбе с терроризмом, лично рисковали своими жизнями. Благодаря их слаженной совместной работе с подразделениями ФВНГ России и другими правоохранительными органами в Чечне ликвидированы самые опасные террористы международного уровня, обеспечиваются порядок, стабильность и безопасность. К сожалению, уже вошло в практику отдельных изданий, когда один интернет-ресурс печатает небылицу, а остальные, прекрасно зная, что это фальшивка, дублируют её. Конечно, есть сотни изданий, тысячи журналистов, которые не поддаются соблазну печатать дешёвые «утки» в погоне за минутной сенсацией, через час-полтора лопающихся подобно мыльному пузырю. #Кадыров #Россия #Чечня #Сплетни Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Дек 28 2016 в 3:57 PST

"Дома узнал из прессы, что я "потребовал от генерала Апти Алаудинова уйти в отставку" <...> Что здесь сказать? Откровенная болтология и пустые разговоры", - написал Кадыров, добавив, что провел вечером в среду с Алаудиновым встречу, на которой обсудил вопросы обеспечения безопасности в праздничные дни.

Кадыров также отметил, что Алаудинов - боевой генерал, который отдал многие годы борьбе с терроризмом.