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Путин подписал закон, упрощающий закупки для ФГУП в области безопасности, а также для ЦИК

Политика
29 декабря, 9:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Нормы вступят в силу с 1 января 2017 года
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым вносятся изменения в законы о контрактной системе и госзакупках, предусматривающие упрощение госзакупок ФГУПам, которые осуществляют деятельность в области обороны и безопасности - их перечень будет согласовываться с Администрацией президента, а также Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно нормам, федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУПы), имеющие "существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, обороноспособности и безопасности государства", включаются в перечень юридических лиц, подпадающих под действие закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Перечень этих ФГУПов будет утверждаться правительством РФ по согласованию с Администрацией президента РФ. В этот же перечень включается и ЦИК.

Кроме того, принятые нормы исключают выборы в федеральные органы госвласти из списка мероприятий, для которых заказчику разрешается осуществлять закупку бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок) и других материалов у единственного поставщика или подрядчика.

Принятый закон внесет изменения законы "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Нормы вступят в силу с 1 января 2017 года.

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