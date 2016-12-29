Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин вручил российские паспорта украинскому ученому-оборонщику Игорю Гашененко и его супруге Людмиле Гашененко, перешедшим на работу в систему российского ОПК. Торжественная церемония состоялась перед началом оперативного заседания Коллегии ВПК. Решение о предоставлении гражданства и оформлении паспорта Российской Федерации было принято по просьбе руководства Коллегии ВПК РФ в связи с поступившим обращением холдинга "Высокоточные комплексы", входящего в структуру "Ростеха". С марта 2016 года ученый работает на одном из заводов, входящих в холдинг.

"Он является квалифицированным специалистом в области прикладной телеметрической механики и динамики систем взаимодействующих тел, теории нелинейных колебаний и вибраций, что позволило ему в короткий срок сформировать и возглавить на предприятии самые наукоемкие направления конструкторских работ по созданию перспективных навигационных систем, которые ориентированы на использование в самых разных изделиях", - пояснил Рогозин. Вице-премьер также отметил большой опыт научной работы Гашененко, который с 1983 по 2014 год работал в Институте прикладной математики и механики Национальной академии наук Украины и является доктором физико-математических наук, автором монографий и научных работ по механике. С 2011 года Игорь Гашененко является членом Российского национального комитета по теоретической прикладной механике.

"Я обратился к президенту РФ Владимиру Путину, 9 сентября этого года он дал согласие на то, чтобы Игорь Николаевич и члены его семьи были приняты в российской гражданство, и сегодня мне выпала честь вручить паспорта нашим теперь уже соотечественникам, нашим согражданам, - сказал Рогозин. - Хочу также сказать, что мы будем рады и дальше в нашу оборонную семью принимать высококвалифицированных специалистов Украины". Вице- премьер отметил, что видя происходящее на Украине, российские оборонщики переживают за судьбы своих украинских коллег. "Но мы рады тому, что они вливаются в нашу общую работу", - подчеркнул Рогозин.

Ранее вице-премьер неоднократно высказывался за активное привлечение квалифицированных кадров из Крыма и Украины на предприятия ОПК России. По мнению Рогозина, предоставление российского гражданства и возможностей для продолжения работы позволит отрасли сохранить уникальных специалистов.

Рогозин также вручил почетные грамоты ФАС за личный вклад и оказание содействия в реализации задач, поставленных перед ФАС в сфере гособоронзаказа, начальнику отдела Департамента оборонной промышленности правительства РФ Сергею Белову и заместителю начальника отдела департамента оборонной промышленности РФ Юрию Вагину.