В Госдуме назвали карикатуру Charlie Hebdo болезненной попыткой привлечь к себе внимание

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назвал опубликованную в среду, 28 декабря, французским сатирическим журналом Charlie Hebdo карикатуру на крушение Ту-154 над Черным морем болезненной попыткой привлечь к себе внимание, а само издание - проектом "по удовлетворению тщеславия нескольких несчастных, не вполне психически здоровых людей".

"Редакция Charlie Hebdo систематически пиарится на чужом горе, восполняя недостаток юмора и креативности цинизмом", - сказал парламентарий сегодня журналистам. По его мнению, карикатуры, изображающие жертв катастрофы Ту-154 около Сочи, фактически ставят авторов в один ряд со злорадствующими террористами и их пособниками. "Это придает их действиям неповторимое сочетание низости и глупости, так как редакция не так давно сама была жертвой тех же самых террористов, с которыми сейчас разделяет восторг от нашей потери", - напомнил политик.

Левин подчеркнул, что карикатуры французского издания "выглядят болезненной попыткой любой ценой привлечь к себе внимание". "Charlie Hebdo не может называться журналом или средством информации, так как находится за пределами этических и моральных границ и является проектом по удовлетворению тщеславия нескольких несчастных, не вполне психически здоровых людей, воображающих себя редакцией", - заключил он.

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал в свежем выпуске целый ряд карикатур, связанных с Россией. Последний номер уходящего года содержит публикации, посвященные крушению самолета Ту-154 российского Минобороны в Сочи, а также убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова.