Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Госдуме назвали карикатуру Charlie Hebdo болезненной попыткой привлечь к себе внимание

Политика
29 декабря, 11:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Председатель комитета по информационной политике Леонид Левин считает, что еженедельник не может называться СМИ, так как находится за пределами этических и моральных границ
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назвал опубликованную в среду, 28 декабря, французским сатирическим журналом Charlie Hebdo карикатуру на крушение Ту-154 над Черным морем болезненной попыткой привлечь к себе внимание, а само издание - проектом "по удовлетворению тщеславия нескольких несчастных, не вполне психически здоровых людей".

Смотрите также
Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов
Долгов: Charlie Hebdo карикатурами на Ту-154 утратили человеческое достоинство

"Редакция  Charlie Hebdo систематически пиарится на чужом горе, восполняя недостаток юмора и креативности цинизмом", - сказал парламентарий сегодня журналистам. По его мнению, карикатуры, изображающие жертв катастрофы Ту-154 около Сочи, фактически ставят авторов в один ряд со злорадствующими террористами и их пособниками. "Это придает их действиям неповторимое сочетание низости и глупости, так как редакция не так давно сама была жертвой тех же самых террористов, с которыми сейчас разделяет восторг от нашей потери", - напомнил политик.

Левин подчеркнул, что карикатуры французского издания "выглядят болезненной попыткой любой ценой привлечь к себе внимание". "Charlie Hebdo не может называться журналом или средством информации, так как находится за пределами этических и моральных границ и является проектом по удовлетворению тщеславия нескольких несчастных, не вполне психически здоровых людей, воображающих себя редакцией", - заключил он.

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал в свежем выпуске целый ряд карикатур, связанных с Россией. Последний номер уходящего года содержит публикации, посвященные крушению самолета Ту-154 российского Минобороны в Сочи, а также убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Смотрите также

Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение Ту-154 и убитого посла РФ в Турции
Яровая считает экстремизмом карикатуру Charlie Hebdo на крушение Ту-154
Кадыров: карикатуры Charlie Hebdo не имеют никакого отношения к свободе прессы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Крушение Ту-154 Минобороны РФ Убийство российского посла в Анкаре
Персоны
Левин, Леонид Леонидович
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и президент РФ Владимир Путин перед началом заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, 8 декабря
15
"В работе правозащитников не должно быть ограничений": что сказал Путин на заседании СПЧ
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первые итоги расследования крушения Ту-154. Пресс-конференция
2
Комиссия рассматривает около семи версий катастрофы Ту-154
3
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
4
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
5
Источник: третий "черный ящик" Ту-154 разрушен
6
Карлос Тевес официально стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
7
Нил Ушаков: дружба между Москвой и Ригой важнее политической конъюнктуры
Темы дня
Реклама