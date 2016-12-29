Путин и ас-Сиси обсудили урегулирование в Сирии и Ливии

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси урегулирование в Сирии и Ливии.

"Продолжен обмен мнениями по текущей ситуации в ближневосточном регионе и в Северной Африке, включая проблематику урегулирования кризисов в Сирии и Ливии", - сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора лидеров, состоявшегося по инициативе египетской стороны.

Президенты двух стран также обсудили вопрос возобновления авиасообщения между РФ и Египтом.

"Затронуты некоторые актуальные вопросы российско-египетского сотрудничества, прежде всего - планы возобновления в ближайшей перспективе регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром", - говорится в сообщении.