Путин и ас-Сиси обсудили урегулирование в Сирии и Ливии

Экипажи трех российских атомных ледоколов встретят Новый год в АрктикеТранспорт 29 декабря, 13:00
СМИ: китайские владельцы "Интера" готовы заплатить €150 млн за Алексиса СанчесаСпорт 29 декабря, 12:55
Минобороны РФ: версия о теракте не снимается, взрыва на борту Ту-154 не былоПроисшествия 29 декабря, 12:50
ТАСС расскажет о работе благотворительных фондов и поможет россиянам в добрых делахНовости агентства 29 декабря, 12:48
Полеты Ту-154Б-2 приостановлены до первоначальных выводов комиссииПроисшествия 29 декабря, 12:47
ФМБА продолжит ведение индивидуальных программ подготовки олимпийцевСпорт 29 декабря, 12:46
Минобороны взяло на себя все расходы по захоронению погибших в катастрофе Ту-154Происшествия 29 декабря, 12:44
Зарплата до небес: Тевес и другие самые высокоплачиваемые футболисты мираСпорт 29 декабря, 12:44
Руководителем коллектива "Уральские пельмени" стал Андрей РожковКультура 29 декабря, 12:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси урегулирование в Сирии и Ливии.
"Продолжен обмен мнениями по текущей ситуации в ближневосточном регионе и в Северной Африке, включая проблематику урегулирования кризисов в Сирии и Ливии", - сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора лидеров, состоявшегося по инициативе египетской стороны.
Президенты двух стран также обсудили вопрос возобновления авиасообщения между РФ и Египтом.
"Затронуты некоторые актуальные вопросы российско-египетского сотрудничества, прежде всего - планы возобновления в ближайшей перспективе регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром", - говорится в сообщении.