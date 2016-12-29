Бывший замминистра обороны РФ назначен заместителем главы МИД

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил Анатолия Антонова заместителем министра иностранных дел РФ.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Антонов занимал пост замглавы Минобороны.

"Назначить Антонова Анатолия Ивановича заместителем министра иностранных дел РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе.

Анатолий Антонов родился в Омске в 1955 году, в 1978 году окончил МГИМО, с того же года работал в МИД. В 2004-2011 гг. он возглавлял департамент внешнеполитического ведомства по вопросам безопасности и разоружения. В 2011 году Антонов был назначен заместителем министра обороны РФ и в этой должности занимался вопросами международного военного сотрудничества и военно-технического сотрудничества.

Президент также подписал указ, разрешающий министерству иностранных дел РФ иметь десять заместителей министра (ранее штат МИД подразумевал девять должностей замминистра).