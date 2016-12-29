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Путин: достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии и мирных переговорах

Политика
29 декабря, 14:27 UTC+3
Президент РФ отметил, что договоренности по Сирии хрупкие, поэтому требуют особого внимания
Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры, сообщил президент РФ Владимир Путин.

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"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", - сказал Путин на встрече с главами МИД и Минобороны.

Он также добавил, что договоренности по Сирии хрупкие, поэтому требуют особого внимания. "Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами", - сказал Путин.

По словам главы государства, достигнутые договоренности являются результатом работы России с партнерами в регионе - Турцией и Ираном.

Путин отметил, что МИД РФ и Минобороны постоянно находились в контакте с партнерами и в Дамаске, и в других столицах. "Очень большую работу проделали совместно с партнерами из Турции. Мы знаем, что совсем недавно состоялась трехсторонняя встреча в Москве министров иностранных дел России, Турции и Ирана, где все три страны взяли на себя обязательство не только по контролю, но и по гарантиям мирного процесса урегулирования в Сирийской республике", - отметил президент.

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