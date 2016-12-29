Путин: достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии и мирных переговорах

Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в СирииПолитика 29 декабря, 14:28
Фоторепортаж: работа частного детского сада в городе ФрязиноФото 29 декабря, 14:11
За сборную России на Универсиаде в Алма-Ате выступят 227 спортсменовСпорт 29 декабря, 14:00
"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154Происшествия 29 декабря, 13:57
Сенатор Тюльпанов не сомневался, что "Зенит-Арена" получит заключение о соответствииСпорт 29 декабря, 13:55
Министр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту Ту-154Происшествия 29 декабря, 13:53
Как встретить Новый год. Для тех, кто все проспалОбщество 29 декабря, 13:52
Промоутер Титов: попытки срыва выборов главы Федерации бокса России будут непродуктивнымиСпорт 29 декабря, 13:47
Работу аварийной комиссии по "Прогрессу" продлили до 9 январяКосмос 29 декабря, 13:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", - сказал Путин на встрече с главами МИД и Минобороны.
Он также добавил, что договоренности по Сирии хрупкие, поэтому требуют особого внимания. "Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами", - сказал Путин.
По словам главы государства, достигнутые договоренности являются результатом работы России с партнерами в регионе - Турцией и Ираном.
Путин отметил, что МИД РФ и Минобороны постоянно находились в контакте с партнерами и в Дамаске, и в других столицах. "Очень большую работу проделали совместно с партнерами из Турции. Мы знаем, что совсем недавно состоялась трехсторонняя встреча в Москве министров иностранных дел России, Турции и Ирана, где все три страны взяли на себя обязательство не только по контролю, но и по гарантиям мирного процесса урегулирования в Сирийской республике", - отметил президент.