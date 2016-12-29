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Шойгу: режим прекращения огня в Сирии начнется с 00:00 30 декабря

Политика
29 декабря, 14:30 UTC+3
К договору присоединились более 60 тысяч боевиков
Материал из 1 страницы
© EPA/SANA

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Режим прекращения огня в Сирии вводится с полуночи 30 декабря, подтвердил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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"Владимир Владимирович, тогда мы с вашего позволения подтверждаем режим прекращения огня с 00:00 30 числа", - сказал министр. 

На встрече с министрами президент России сообщил о подписании документов между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня и подготовке к мирным переговорам.

Отряды, подписавшие договор о прекращении огня в Сирии, включают в себя около 60 тыс. человек, добавил он. "В соответствии с вашим поручением, Министерство обороны в течение двух месяцев при посредничестве Турции вело переговоры с лидерами формирований сирийской оппозиции. Данные формирования контролируют большую часть территории центральной и северной частей Сирии, на которые не распространяется власть Дамаска. Общая численность этих отрядов - более 60 тыс. боевиков", - сказал он.

"В переговорах принимали участие наиболее влиятельные командиры семи оппозиционных формирований", - добавил Шойгу.

Министр подчеркнул, что созданы все предпосылки для налаживания диалога между сирийскими войсками и оппозицией, заинтересованной в сохранении территориальной целостности и суверенитета Сирии.

"Организации, которые не прекращают боевых действий, переходят в разряд террористических. Против них начинают действовать так же, как против ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусры" (запрещенные в РФ террористические организации), на всей остальной территории", - отметил он.

Минобороны России подготовило "горячую линию" для поддержания взаимодействия с Турцией, которая вместе с РФ выступает гарантом прекращения огня в Сирии, сообщил министр.

"Минобороны подготовило горячую линию для поддержания взаимодействия с турецкой стороной, вместе с Россией выступающей гарантом соблюдения режима прекращения огня и соблюдения достигнутых договоренностей", - сказал он. 

По словам Шойгу, созданы все предпосылки для прекращения боевых действий на территории Сирии и налаживания прямого диалога между правительством Сирийской Арабской Республики и оппозицией, заинтересованной в сохранении территориальной целостности и суверенитета страны.

"Созданы условия для сокращения группировки российских войск на территории Сирии", - также сообщил министр.

Режим прекращения огня в Сирии будет действовать с 00:00 30 декабря.

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