Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев призвал коллег по кабмину не расслабляться в новогодние каникулы

Политика
29 декабря, 14:49 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 29, декабря. /ТАСС
Премьер-министр подчеркнул, что правительство должно держать ситуацию на контроле "по всем направлениям"
Материал из 1 страницы

ГОРКИ, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал коллег по правительству не расслабляться в новогодние каникулы и "определить дежурных" для обеспечения контроля за ситуацией в стране в праздничные дни. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.

Смотрите также
Медведев поручил правительству работать "как следует"

"Благодарю вас за проделанную работу, желаю всем хорошо встретить Новый год, отдохнуть, набраться сил, но в то же время не расслабляться. Праздники это, конечно, всегда здорово, но зима - сложное время года в нашей стране, часто возникают неприятные, неожиданные проблемы, происшествия, чрезвычайные ситуации", - сказал он.

Поэтому, по словам премьера, "нужно по всем направлениям деятельности правительства держать ситуацию на контроле, быть на связи с министрами, определить всех дежурных, которые работают во всех ведомствах, систему взаимоотношений на этот период". "Нужно обеспечить все, чем правительство обычно занимается во время новогодних каникул, для того, чтобы ситуация в стране оставалась под контролем исполнительной власти", - подчеркнул Медведев. Глава правительства попросил вице-премьеров дать все необходимые указания подведомственным органам исполнительной власти "и находиться на связи".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Новый год и Рождество 2017
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
В других СМИ
Реклама
Фото
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и президент РФ Владимир Путин перед началом заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, 8 декабря
15
"В работе правозащитников не должно быть ограничений": что сказал Путин на заседании СПЧ
Интересное
2016 год: вид из космоса
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Особая" ситуация на борту Ту-154 развивалась последние 10 из 70 секунд полета
2
"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154
3
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
4
Министр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту Ту-154
5
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
6
Биография Елизаветы Глинки
7
В Дагестане пресечена деятельность скрытой ячейки сторонников ИГ
Темы дня
Реклама