Медведев призвал коллег по кабмину не расслабляться в новогодние каникулы

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ГОРКИ, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал коллег по правительству не расслабляться в новогодние каникулы и "определить дежурных" для обеспечения контроля за ситуацией в стране в праздничные дни. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.
"Благодарю вас за проделанную работу, желаю всем хорошо встретить Новый год, отдохнуть, набраться сил, но в то же время не расслабляться. Праздники это, конечно, всегда здорово, но зима - сложное время года в нашей стране, часто возникают неприятные, неожиданные проблемы, происшествия, чрезвычайные ситуации", - сказал он.
Поэтому, по словам премьера, "нужно по всем направлениям деятельности правительства держать ситуацию на контроле, быть на связи с министрами, определить всех дежурных, которые работают во всех ведомствах, систему взаимоотношений на этот период". "Нужно обеспечить все, чем правительство обычно занимается во время новогодних каникул, для того, чтобы ситуация в стране оставалась под контролем исполнительной власти", - подчеркнул Медведев. Глава правительства попросил вице-премьеров дать все необходимые указания подведомственным органам исполнительной власти "и находиться на связи".