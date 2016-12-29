МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии.

"Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного", - заявил глава государства на встрече с главами Минобороны и МИД России - Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.