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Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии

Политика
29 декабря, 14:28 UTC+3
Об этом глава государства заявил на встрече с главами Минобороны и МИД России
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии.

"Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного", - заявил глава государства на встрече с главами Минобороны и МИД России - Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым. 

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