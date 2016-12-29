Лавров считает, что к переговорам в Астане по Сирии может присоединиться Египет, а на последующих этапах - Саудовская Аравия, Катар, Ирак и Иордания.

Министр также выразил надежду на то, что администрация Трампа присоединится к усилиям РФ и других стран по переговорам.