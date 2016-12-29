Депутат призвал к действенному контролю за прекращением огня в Сирии

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов призвал к действенному контролю за реализацией договоренностей о прекращении огня в Сирии и назвал их крупным успехом российской дипломатии, который РФ разделяет с коллегами из Ирана и Турции.

"Наконец-то у тех, кто причислял себя к свободной сирийской оппозиции, возобладал здравый смысл. Наконец-то они поняли, что бряцанием оружия ничего не достигнешь, необходимо сесть за стол переговоров", - сказал Красов в четверг ТАСС. "Это, несомненно, успех дипломатии Российской Федерации, мы этот успех разделяем вместе с нашими коллегами из Ирана, Сирийской Арабской Республики, в том числе с коллегами из Турции, которым удалось уговорить сирийскую оппозицию сесть за стол переговоров", - добавил он.

Парламентарий подчеркнул, что "очень рад, что многострадальная земля Сирийской Арабской Республики, наконец, забудет, что такое война, что такое взрывы, что такое кровь мирных граждан". "Но к этому необходимо, естественно, очень долго идти", - считает он.

"Во-первых, договор о прекращении огня, который подписан между правительством САР и оппозицией, должен соблюдаться, должен быть осуществлен действенный контроль за прекращением огня", - убежден первый зампред думского комитета. "Наверняка террористические организации будут использовать все возможные способы, чтобы сорвать ход реализации мирных договоренностей", - предупредил он. "Наконец, то, о чем тоже удалось договориться, - это что необходимо политически все урегулировать, то есть опять же сесть за стол переговоров и обсуждать дальнейшее будущее государства САР", - обратил внимание Красов.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с главами МИД и Минобороны о том, что достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры.

По словам главы государства, подписаны три документа. Первый - между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР. Второй - комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию, рассказал Путин.