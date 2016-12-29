Российские и европейские парламентарии обсудили с Асадом предстоящее перемирие

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Группа членов Совета Федерации и депутатов Европарламента на данный момент находится в Сирии. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев, входящий в состав делегации.

"Находимся (в Сирии - прим. ТАСС) делегацией Совета Федерации вместе с тремя депутатами Европарламента, представляющими три крупнейшие политгруппы: народников, социалистов и либералов (Италия, Латвия, Эстония - прим. ТАСС)", - проинформировал он.

Косачев сообщил, что российские и европейские парламентарии в Дамаске обсудили с президентом Сирии Башаром Асадом предстоящее перемирие. "Соглашение важнейшее, по общей оценке", - подчеркнул он.

По словам парламентария, сирийский лидер решительно поддерживает совместные усилия России и других стран по достижению перемирия между конфликтующими сторонами на территории САР.