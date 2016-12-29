Никонов: договоренности о прекращении огня в САР наметили контуры мирного урегулирования

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Договоренности о прекращении огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры наметили контуры возможного мирного разрешения конфликта. Такое мнение высказал в четверг ТАСС депутат Госдумы, эксперт-международник Вячеслав Никонов.

"Это действительно очень важное событие, потому что наметились контуры возможного мирного разрешения сирийского конфликта. Решающую роль в этом сыграла Россия и наши Воздушно-космические силы, которые помогли одержать очень важную стратегическую победу, освободив Алеппо от боевиков", - отметил парламентарий. Он подчеркнул, что "очень глубокий трехсторонний диалог между Россией, Турцией и Ираном позволил подготовить эти документы".

По словам Никонова, "обращает на себя внимание то, что этот процесс прошел без участия США, которые якобы имели влияние на вооруженную оппозицию". "Но, как выяснилось, это влияние было не слишком большим. Все решения были достигнуты в трехстороннем формате", - заявил эксперт.

"И это дает хорошие основания рассчитывать на то, что тот диалог, который планируется начать в Астане, может принести политическое урегулирование сирийского кризиса", - заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с главами МИД и Минобороны о том, что достигнуты договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры.

По словам главы государства, подписаны три документа. Первый - между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР. Второй - комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию, рассказал Путин.