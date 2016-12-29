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Путин подписал закон об отсрочке отбывания наказания для наркоманов

Политика
29 декабря, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Закон вступит в силу по истечении 90 дней после официального опубликования
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет рассчитывать на отсрочку наказания осужденным, больным наркоманией. Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Закон расширяет круг лиц, к которым может быть применена статья 821 УК ("Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией") и распространяет ее действие на признанных больными наркоманией, которым впервые назначено наказание в виде лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 228 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"), частью первой статьи 231 ("Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры") и статьей 233 ("Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ").

Закон был принят Госдумой 21 декабря и одобрен Советом Федерации 23 декабря.

Настоящий закон вступает в силу по истечении 90 дней после официального опубликования.

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