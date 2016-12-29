Путин подписал закон по соглашению о сотрудничестве по предупреждению ЧС на Каспии

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Астрахани в 2014 году правительствами "каспийской пятерки" - России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении - в присутствии глав государств. Его цель - урегулировать вопросы, связанные с оперативным оказанием помощи в случае ЧС в Каспийском море и его прибрежных зонах.

Сотрудничество будет выражаться во взаимной помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций прикаспийскими государствами, а также в содействии транзита группам по оказанию помощи, следующим через их территорию для ликвидации ЧС, отмечалось при подписании.

При этом в тексте закона подчеркивается, что "деятельность по реализации соглашения... не означает признания РФ одностороннего распространения прибрежными государствами суверенитета на акваторию Каспийского моря".

Решение об оказании Россией помощи другим прикаспийским государствам или о получении от них помощи в рамках соглашения в каждом конкретном случае будет приниматься в установленном порядке правительством РФ. Предполагается, что реализация соглашения позволит более оперативно реагировать на ЧС в Каспийском регионе.