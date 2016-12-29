Путин подписал закон по соглашению о сотрудничестве по предупреждению ЧС на Каспии

AIPS признала Болта и Байлз лучшими спортсменами 2016 годаСпорт 29 декабря, 17:24
СМИ: Дэвид Кэмерон может стать новым генсеком НАТОМеждународная панорама 29 декабря, 17:20
Минкульт Польши выкупил "Даму с горностаем" у частного владельцаКультура 29 декабря, 17:10
Олег Королев вошел в ТОП 20 рейтинга губернаторов-блогеров по итогам 2016 годаНовости Липецкой области 29 декабря, 17:06
Корпорация МСП расширила список приоритетных сфер по кредитной программе "6,5%"Корпорация МСП 29 декабря, 16:47
Источник: Самедов не поедет на сбор "Локомотива", если останется в клубеСпорт 29 декабря, 16:45
"Зенит" намерен приобрести футболиста "Шахтера" Ракицкого за €15 млнСпорт 29 декабря, 16:44
Бывший чемпион мира по боксу Хаттон заявил, что пытался покончить с собойСпорт 29 декабря, 16:40
Тарханов: молодым футболистам "Урала" важно иметь рядом такого игрока, как ШироковСпорт 29 декабря, 16:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
Соглашение было подписано в Астрахани в 2014 году правительствами "каспийской пятерки" - России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении - в присутствии глав государств. Его цель - урегулировать вопросы, связанные с оперативным оказанием помощи в случае ЧС в Каспийском море и его прибрежных зонах.
Сотрудничество будет выражаться во взаимной помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций прикаспийскими государствами, а также в содействии транзита группам по оказанию помощи, следующим через их территорию для ликвидации ЧС, отмечалось при подписании.
При этом в тексте закона подчеркивается, что "деятельность по реализации соглашения... не означает признания РФ одностороннего распространения прибрежными государствами суверенитета на акваторию Каспийского моря".
Решение об оказании Россией помощи другим прикаспийским государствам или о получении от них помощи в рамках соглашения в каждом конкретном случае будет приниматься в установленном порядке правительством РФ. Предполагается, что реализация соглашения позволит более оперативно реагировать на ЧС в Каспийском регионе.