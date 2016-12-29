Путин подписал закон о ратификации протокола к Евроконвенции о приграничном сотрудничестве

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации протокола №3 к Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей, касающийся европейских региональных объединений сотрудничества (ЕвРОС). Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Ратифицировать Протокол №3 к Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей, касающийся европейских региональных объединений сотрудничества (ЕвРОС), от 16 ноября 2009 года, подписанный от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 8 июня 2012 года", - говорится в документе.

Протокол направлен на упрощение сотрудничества территориальных сообществ и властей при сохранении политических и административных структур, а также международных обязательств государств.

Протоколом определяются юридический статус и основные правила учреждения и функционирования ЕвРОС. Целью ЕвРОС является продвижение, поддержка и развитие приграничного и межтерриториального сотрудничества. Реализация протокола № 3 позволит осуществлять приграничное сотрудничество, направленное на содействие устойчивому социально-экономическому, экологическому, научному и культурному развитию приграничных территорий государств - членов Совета Европы на согласованных между государствами - участниками условиях.

Протокол вступил в силу с 1 марта 2013 года. Его подписали 13 государств - Россия, Армения, Бельгия, Германия, Кипр, Литва, Люксембург, Нидерланды, Словения, Украина, Франция, Черногория, Швейцария. В настоящее время протокол ратифицировали шесть из них (Германия, Кипр, Словения, Украина, Франция, Швейцария).

Дума ратифицировала протокол 16 декабря 2016 года, Совет Федерации одобрил 23 декабря.