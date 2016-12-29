МО РФ опубликовало список сирийских группировок, присоединившихся к перемирию с 30 декабря

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало список сирийских группировок, присоединившихся к режиму перемирия с 00:00 часов 30 декабря. Об этом сообщили в четверг в российском военном ведомстве.

"Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", - отметили в Минобороны России.

В список группировок умеренной оппозиции вошли: "Фейлак аш-Шам" (в состав которой входят 19 отрядов численностью более 4 тыс. человек), "Ахрар аш-Шам (более 80 отрядов общей численностью около 16 тыс. человек), "Джейш иль-Ислам" (64 отряда численностью в 12 тыс. человек), "Сувар аги-Шам" (восемь батальонов численностью около 2,5 тыс. человек), "Джейш аль-Муджахидин" (13 отрядов численностью 8 тыс. человек), "Джейш Идлиб" (три отряда общей численностью более 6 тыс. человек), "Алъ-Джабхат аьи-Шамия" (пять отрядов численностью около 3 тыс. человек).

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры.