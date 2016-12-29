Россия подтверждает перемирие в Сирии с 30 декабря и сокращает военное присутствие

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россия подтверждает перемирие в Сирии с 00:00 (01:00 мск) 30 декабря и сокращает военное присутствие.

Соответствующие поручения дал президент России Владимир Путин на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Гарантами перемирия выступят Россия и Турция.

Перемирие и переговоры

Президент России сообщил о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности правительства и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры.

По словам президента, подписаны три документа. "Первый документ - между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР, - сказал он. - Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию".

Глава государства также поддержал предложение министра обороны Шойгу о сокращении российского военного присутствия в Сирии в новых условиях, возникших в результате подписания документов. "Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного", - заявил глава государства. При этом он указал, что Россия будет "безусловно продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом". "Безусловно, будем исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", - отметил он.

Террористы в перемирие не включены

Шойгу сообщил, что к перемирию присоединятся отряды, насчитывающие в целом более 60 тыс. боевиков в центральной и северной частях Сирии, на вооружении которых стоят танки и артиллерия. "В переговорах принимали участие наиболее влиятельные командиры семи оппозиционных формирований", - добавил Шойгу.

Министр подчеркнул, что созданы все предпосылки для налаживания диалога между сирийскими войсками и оппозицией, заинтересованной в сохранении территориальной целостности и суверенитета Сирии. "Организации, которые не прекращают боевых действий, переходят в разряд террористических. Против них начинают действовать так же, как против ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусры" (запрещенные в РФ террористические организации), на всей остальной территории", - отметил он.

Как отметил Путин, "эти группировки составляют, по сути, ядро, это основные силы вооружённой оппозиции".

Для поддержания перемирия выступившие его гарантами Россия и Турция, сообщил Шойгу, будут поддерживать постоянный контакт. "Минобороны подготовило горячую линию для поддержания взаимодействия с турецкой стороной, вместе с Россией выступающей гарантом соблюдения режима прекращения огня и соблюдения достигнутых договоренностей", - сказал он.

При поддержке международного сообщества

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил президенту, что три названных документа будут распространены с Совете Безопасности ООН. По его словам, начатый Россией и Турцией при поддержке Ирана процесс сирийского урегулирования приветствовали нынешний генсек ООН Пан Ги Мун и новый генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш, который вступит в должность после Нового года. "Мы по ходу всей этой совместной работы с турецкой и иранской сторонами брифинговали, информировали о том, что мы делаем, наших других партнеров в регионе", - сказал он.

Лавров указал, что число стран, обеспечивающих выполнение договоренностей, будет увеличиваться. "Мы имеем в виду уже на этом этапе пригласить наших египетских коллег присоединиться к этим договоренностям", - сказал глава МИД, отметив, что сегодня этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора Путина с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. В дальнейшем, продолжил он, нужно привлекать и других ведущих региональных игроков - Саудовскую Аравию, Катар, Ирак, Иорданию. "Хотел бы выразить надежду, что когда администрация Дональда Трампа приступит к своим обязанностям, они тоже смогут присоединиться к этим усилиям (по мирному урегулированию в Сирии) с тем, чтобы мы работали в одном направлении дружно и коллективно", - добавил глава МИД РФ.

Следующим важным шагом на пути реализации договоренностей и достижения урегулирования в Сирии станут переговоры между правительством и вооруженной оппозицией в Астане, подготовка к которым уже ведется. "С учетом всех этих консультаций мы сейчас приступаем вместе с турками, иранцами к подготовке встречи в Астане", - сказал глава МИД РФ.

Армия Сирии прекращает огонь

Командование сирийской армии уже подтвердило приверженность соглашению о перемирии. В переданном информационном агентством САНА коммюнике говорится, что боевые действия прекратятся на всей территории страны с 30 декабря, начиная с 00:00 по местному времени (01:00 мск), однако не будет распространяться на ИГИЛ и "Джебхат ан- Нусру", а также связанные с ними вооруженные формирования.

О поддержке перемирия, по информации агентства AFP, также сообщили в Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Сирии, объединяющей основные оппозиционные группы за пределами САР. Как заявил представитель коалиции Ахмад Рамадан, "НКОРС поддерживает соглашение и призывает все стороны соблюдать его".

Готовность Анкары выступить в качестве гаранта перемирия подтвердили в МИД Турции. Здесь тоже указали, что режим прекращения огня не будет включать группировки, входящие в список террористических организаций ООН.

Подготовка соглашений

Информация о том, что Россия и Турция ведут переговоры с представителями вооруженной оппозиции в Стамбуле, появилась в конце ноября. Позднее к работе по урегулированию был также подключен Иран. Вопросы перемирия и достижения межсирийских договоренностей стали темой встречи 20 декабря в Москве министров иностранных дел и министров обороны России, Турции и Ирана.