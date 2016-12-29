Кабмин внес в Думу законопроект о защите прав иностранцев, уголовно преследуемых на родине

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство внесло в четверг в Госдуму законопроект, которым уточняется правовое положение и порядок задержания, а также избрание мер пресечения в отношении лиц, о выдаче которых в РФ поступил запрос иностранного государства. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Изменения предусматривается внести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. "Целью законопроекта является повышение гарантированного Конституцией РФ уровня судебной защиты прав, свобод и законных интересов иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в отношении которых РФ от иностранного государства получен запрос о выдаче для уголовного преследования или исполнения приговора", - указывают авторы в пояснительной записке.

"Законопроектом предлагается внести в ряд статей главы 54 УПК изменения, уточняющие ее положения о правовом положении лиц, о выдаче которых поступил запрос иностранного государства, порядок их задержания и применения к ним мер пресечения, об условиях, при соблюдении которых выдача может быть осуществлена, и основаниях для отказа в выдаче, а также о порядке рассмотрения судом жалоб на решение о выдаче", - пишут авторы.

Отказ в выдаче

Законопроектом предусматривается расширить перечень оснований для отказа в выдаче лица. Так, согласно документу, выдача запрещается, если по преступлению, в связи с совершением которого был направлен запрос, в России, обладающей компетенцией возбуждать уголовное преследование, постановлен вступивший в силу приговор или прекращено производство по уголовному делу, в том числе с применением акта об амнистии, либо если дело не возбуждалось, но принят акт об амнистии.

Также предлагается запретить выдачу лица при наличии оснований полагать, что это лицо было или будет подвергнуто в запрашивающем государстве преследованию по признаку расы, вероисповедования, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям, пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания.

Выдача не предусматривается, если запрос поступил в отношении несовершеннолетнего.

"В выдаче лица, согласно законопроекту, может быть отказано, если выдача может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим интересам РФ или имеются основания полагать, что выдача этого лица может повлечь для него серьезные осложнения по причине его преклонного возраста или состояния здоровья", - пишут также разработчики.

Порядок избрания мер пресечения

Законопроектом предлагается определить порядок избрания мер пресечения в отношении лица, выдача которого запрашивается, в том числе в виде заключения под стражу, сроков задержания и содержания его под стражей. Законопроектом предусматривается, что решать этот вопрос будет прокурор.

"Это позволит избирать в отношении названного лица с учетом его личности и обстоятельств дела любую из мер пресечения, а не только в виде заключения под стражу", - указывают разработчики. До избрания меры пресечения данное лицо может быть задержано без судебного решения на срок не более 48 часов. Также проектом закона ограничивается до двух месяцев срок содержания под стражей лица, выдача которого запрашивается, на основании решения судебного органа иностранного государства.

Законопроект предусматривает возможность отмены или изменения меры пресечения по основаниям и в порядке, установленным в УПК. Например, если длительное время решается вопрос о признании лица беженцем или о предоставлении ему убежища в РФ, или в Европейском суде по правам человека рассматривается жалоба по вопросу выдачи этого лица и РФ предписано воздержаться от его выдачи.

"Реализация будущего закона позволит в соответствии с позициями Конституционного суда РФ и Европейского суда по правам человека обеспечить судебную защиту прав, свобод и законных интересов иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в отношении которых РФ от иностранного государства получен запрос о выдаче", - уверены в кабмине.