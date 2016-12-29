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Путин отклонил закон о создании государственных систем учета контингента обучающихся

Политика
29 декабря, 19:28 дата обновления: 29 декабря, 19:43 UTC+3
Отклоняя закон, глава государства принял во внимание возникшую общественную озабоченность и посчитал необходимым доработку закона в целях защиты интересов родителей и детей
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отклонил федеральный закон о создании федеральной и региональных информационных систем "Контингент обучающихся". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В соответствии с частью 3 статьи 107 Конституции президент России Владимир Путин отклонил федеральный закон "О внесении изменений в статьи 15 и 16 федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", принятый Государственной думой 21 декабря 2016 года, одобренный Советом Федерации 23 декабря 2016 года и направленный президенту для подписания и обнародования", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Соответствующие письма Путин направил спикерам Совета Федерации и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину.

По мнению президента, федеральным законом "должен быть установлен перечень конкретных сведений, содержащихся в государственных информационных системах "Контингент обучающихся" субъектов РФ и федеральной информационной системе "Контингент обучающихся", а также определены лица, которые имеют доступ к таким сведениям, и их ответственность".

Как сообщили в Кремле, отклоняя закон, Владимир Путин принял во внимание возникшую общественную озабоченность и посчитал необходимым доработку закона в целях защиты интересов родителей и детей.

Законопроектом предполагалось, что в России появится государственная система "Единая федеральная межведомственная система учета контингента обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам". В нее предполагалось включить информацию о количестве детей, учащихся в той или иной образовательной организации. Кроме этого, в системе будет сформирован реестр всех организаций, работающих по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. В систему также попадут сведения о документах об образовании или о квалификации, документах об обучении; при этом данные, содержащиеся в системе, должны были быть открытыми и общедоступными (за исключением случаев сохранения государственной или служебной тайны).

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