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МИД РФ: США не следует привносить узкопартийные интересы в ближневосточную повестку дня

Политика
29 декабря, 20:22 UTC+3 МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Возникает вопрос, отчего именно сейчас, менее, чем за месяц до окончания полномочий нынешней администрации, в ней озаботились обнародованием ближневосточных соображений, заявили в дипведомстве
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Привнесение в ближневосточную повестку дня внутриамериканской политической борьбы не может способствовать цели достижения всеобъемлющего палестино-израильского урегулирования. Об этом заявили в четверг в МИД РФ в связи с выступлением госсекретаря США Джона Керри с речью по ближневосточному урегулированию, где он обозначил подходы, на основе которых, по мнению Вашингтона, могли бы вестись мирные переговоры между палестинцами и израильтянами.

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"В Москве с вниманием ознакомились с этим заявлением госсекретаря США, - сообщили в министерстве. - Отмечаем, что целый ряд вновь подтвержденных Джоном Керри элементов международно-правовой базы БВУ, а также многие из изложенных им принципиальных позиций по двухгосударственному решению палестинской проблемы разделяются абсолютным большинством членов мирового сообщества, закреплены в различных заявлениях ближневосточного "квартета" международных посредников".

"Вместе с тем, как мы не раз заявляли, главное - это не повторение известных принципов палестино-израильского урегулирования, пусть даже и самых справедливых, а конкретная работа по их реализации, - отметили в дипведомстве. - В данном контексте возникает законный вопрос, отчего именно сейчас, менее, чем за месяц до окончания полномочий нынешней администрации, в ней озаботились обнародованием своих ближневосточных соображений и отчего это не было сделано, к примеру, еще в 2014 году, когда инициированные Вашингтоном палестино-израильские переговоры зашли в тупик, с тем, чтобы иметь временной запас для осуществления своего видения".

"К сожалению, приходится констатировать, что в Вашингтоне не первый раз берут верх узкопартийные интересы, - отметили в дипведомстве. - Очевидно, что привнесение в ближневосточную повестку дня внутриамериканской политической борьбы едва ли может способствовать реализации благородной цели достижения всеобъемлющего палестино-израильского урегулирования. Прямо противоположная реакция самих сторон конфликта на выступление госсекретаря США - наглядное тому подтверждение".

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Персоны
Керри, Джон
Страны
США Россия Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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