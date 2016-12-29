В Совфеде пообещали дать ответ США после высылки российских дипломатов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россия ответит на объявление в США персонами нон грата 35 российских дипломатов. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Вы понимаете, что будут ответные меры, будет зачищено и американское посольство в Москве, и, видимо, консульства", - сказал он.

"Это все, что напоследок мог сделать (президент США Барак) Обама", - отметил парламентарий, добавив, что таким образом уходящий американский лидер "пытается сжечь все мосты". Джабаров также подчеркнул, что Обама не оставит о себе хорошую память в России. "Ни одного позитивного шага в наших отношениях за эти восемь лет я не припомню", - добавил он.

Сенатор считает, что предпринятые уходящей администрацией недружественные действия в отношении РФ избранный президент США Дональд Трамп сможет исправить лишь отчасти. "Если это были указы, конечно, Трамп их может отменить, а те вещи, которые шли через Конгресс, так просто не отменишь", - пояснил он.