МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал паранойей антироссийские санкции США за мнимые кибератаки, а также высылку дипломатов РФ.

"Санкции США против России и высылка 35 дипломатов РФ в 72 часа - признаки настоящей паранойи. Без всякой доказательной базы, основываясь только на голословных утверждениях предпринимаются очередные и опять крайне агрессивные шаги в отношении нашего государства", - заявил он.

По словам главы комитета, "подобные решения вызывают настоящий шок у здравомыслящих политиков". "И символично, что объявлены они в день заключения прорывных договоренностей по мирному сирийскому урегулированию. Наверное, именно таким образом "миротворец" Обама хочет оставить свой последний след в истории", - отметил Слуцкий.

Он добавил, что "непрекращающиеся истерики уходящей администрации США наносят существенный урон российско-американским отношениям, уровень которых стал ниже чем в годы холодной войны". "Однако все это не поможет изменить результаты выборов американского президента и уже в январе полноправным хозяином Белого дома станет Дональд Трамп. Ожидаем, что с его приходом диалог между Россией и США будет вестись в более здоровой политической атмосфере", - заключил глава комитета.

Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов. Ранее стало известно, что Вашингтон вводит новые санкции против Москвы в связи с приписываемыми ей хакерскими атаками на американские институты. Действующий президент США Барак Обама назвал это "необходимым и адекватным ответом".