Минобороны РФ: в Сирии за сутки зарегистрировано 24 обстрела со стороны боевиков

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили за сутки 24 обстрела в сирийских провинциях Алеппо и Дамаск. Об этом говорится в бюллетене российского Центра по примирению сторон в Сирии, опубликованном в четверг на сайте Минобороны РФ.

"Группировки террористической организации "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра", группировка запрещена в РФ) обстреляли из минометов и стрелкового оружия в провинции Алеппо кварталы Ашрафия, Дахия аль Асад, "3000", "1070", торговый центр Кастелло и школу Хигма. В провинции Дамаск обстрелам подверглись населенные пункты Блелие, Хауш-эш-Шалак, Хауш-эль-Фаддалия, Хауш-Насри, Джаубар и Хауш-Харабу", - говорится в документе.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Примирение сторон

"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, осталось без изменений - 1077", - говорится в сообщении.

В соответствии с достигнутыми договоренностями по прекращению огня с 00:00 местного времени 30 декабря 2016 года на территории Сирийской Арабской Республики вводится режим прекращения огня. "К режиму прекращения огня присоединились следующие вооруженные группировки: "Фейлак аш-Шам", "Ахрар аш-Шам", "Джейш иль-Ислам", "Сувар аги-Шам", "Джейш аль-Муджахидин", "Джейш Идлиб", "Алъ-Джабхат аьи-Шамия", - говорится в сообщении.

В течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались.

Оказание гуманитарной помощи

"В течение суток проведено семь гуманитарных акций, в ходе которых мирным жителям произведена передача гуманитарных грузов: в пункте временного размещения в районе Бенезид в городе Алеппо - около двух тонн; в школе в районе Саакер-Кураимь города Алеппо - около одной тонны; в школе в районе Ханана-3 города Алеппо, общий вес - около 700 килограмм; в гостинице Меридиан в городе Алеппо - около 400 килограмм; в детском доме Массай-Хайрия в городе Латакия - около 50 килограмм; в обществе соотечественников России "Дар" в городе Латакия - около 50 килограмм; в обществе соотечественников России "Надежда" в городе Латакия - около 50 килограмм", - говоится в сообщении.

Для мирных жителей продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.