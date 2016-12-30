"Поставлена на карту репутация США": реакция российской стороны на введение санкций

29 декабря США ввели санкции против ФСБ и ГРУ. Поводом послужили приписываемые Москве хакерские атаки, которые, по мнению Вашингтона, могли повлиять на исход американских президентских выборов. США также объявили о высылке 35 дипломатов РФ. Реакция российской стороны на новые ограничительные меры Штатов - в материале ТАСС.

"Агония "политических трупов"

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев полагает, что ответные шаги на действия США нужно производить с учетом будущей смены администрации в этой стране.

По мнению сенатора, реакция со стороны Трампа обязательно последует.

"Уходящим президентом Обамой поставлена на карту репутация США как адекватного и обеспечивающего преемственность политики при смене власти государства", - отметил парламентарий. По его словам, уходящая администрация не имеет ни политических, ни моральных прав для столь резких и разрушительных шагов в адрес двусторонних отношений с Россией. "Это агония даже не "хромых уток", а "политических трупов", - заключил Косачев.

"Уходить со скандалом - признак дурного тона"

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") расценила новые санкции США против РФ и высылку российских дипломатов как демонстрацию абсолютного политического проигрыша президента Барака Обамы.

"Действия уходящей администрации Обамы больше похожи на месть американским избирателям и становятся все более деструктивными", - сказала Яровая ТАСС.

"Сколько бы дипломатов ни выслал Обама, его политику агрессии и русофобии в ссылку отправили сами граждане США. Именно это пытаются маскировать и от этого пытаются отвлечь внимание проигравшие технологи", - считает она.

"Уходить со скандалом - признак дурного тона и демонстрация абсолютного политического проигрыша", - заметила заместитель председателя Госдумы.

"Так и хочется пожелать гражданам США оставить в уходящем году износившиеся политические конструкции и открыть в новом году чистую страницу партнерства и доброжелательности", - заключила она.

"Последний плевок в сторону нашей страны"

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) назвал новые санкции США в отношении РФ "предсмертными вздохами" уходящей администрации президента Барака Обамы, обусловленными попытками "найти виноватого" в провале демократов на выборах в США.

"Вполне ожидаемая реакция уходящей администрации президента Барака Обамы", - сказал Лебедев. "Они (демократы в США) проиграли (президентские) выборы, проиграл с достаточно большим провалом их кандидат", - напомнил политик, указав, что в этой ситуации "нужно найти виновного".

"В последние два года во всем, что бы ни происходило в мире - допинг-скандал, вмешательства в выборы, война в Сирии, конфликт на Украине - любые происшествия, которые случаются, во всем стараются найти след России и руку (Владимира) Путина", - отметил вице-спикер Госдумы.

"Естественно, и в этой ситуации тоже пытаются обвинить Россию, и вот последний плевок в сторону нашей страны", - констатировал он. "Но нам и всему миру осталось потерпеть 21 день. С инаугурацией нового президента мы надеемся, что отношения начнут меняться в лучшую сторону", - предположил депутат.

"Новость для программы Ивана Урганта"

Обвинения США в адрес России в применении хакерских атак недостойны комментариев Кремля, считает первый зампред ЦК КПРФ, первый зампред Госдумы Иван Мельников.

"Я не вижу никакого предмета для комментирования. Фейковые обвинения США по такого же характера предлогам от группы американских "хромых уток" - это агония администрации Обамы, провалившего свои президентские сроки и авансы. Это новость не для Владимира Путина и Сергея Лаврова, а для программы Ивана Урганта", - сказал Мельников.

"Маски срываются"

Соединенные Штаты не смогут предоставить убедительных доказательств того, что Россия якобы использовала хакерские атаки для воздействия на избирательный процесс в США. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко (КПРФ).

"Санкции вводят не для того, чтобы их отменяли, поэтому США будут находить любые причины для их введения. Завтра будут дополнительные причины, например, за то, что кто-то неправильно посмотрит на кого-то на какой-то международной встрече или в ООН (постпред РФ Виталий) Чуркин неправильно выступит", - указал Ющенко.

По его мнению, российский МИД должен отреагировать на действия властей США. "Возникает вопрос, кому выгодны эти санкции. Кто получил пощечину в виде нормализации ситуации в Сирии? Кто получил откровенный удар, когда уничтожены создаваемые террористические группировки? Маски срываются. И на этом фоне США действуют по принципу: "когда у тебя нет аргументов, прикинься неадекватным", - отметил Ющенко.