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В Кремле пообещали адекватный ответ на введение Вашингтоном новых санкций

Политика
29 декабря, 23:36 UTC+3
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россия даст адекватный ответ на введение США новых антироссийских санкций в связи с якобы вовлеченностью Москвы в хакерские атаки. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока я не могу сказать, какой будет ответ, хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности. Разумеется, будет дан адекватный ответ", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что этот ответ будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент РФ Владимир Путин.

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Санкции в отношении России Разногласия РФ и США в киберпространстве
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