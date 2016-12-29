В Кремле пообещали адекватный ответ на введение Вашингтоном новых санкций

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россия даст адекватный ответ на введение США новых антироссийских санкций в связи с якобы вовлеченностью Москвы в хакерские атаки. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока я не могу сказать, какой будет ответ, хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности. Разумеется, будет дан адекватный ответ", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что этот ответ будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент РФ Владимир Путин.