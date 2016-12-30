Захарова: Обама унизил американский народ высылкой российских дипломатов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент США Барак Обама решением выслать из страны российских дипломатов унизил Соединенные Штаты и американский народ. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Сегодня Америка, американский народ были унижены своим же собственным президентом. На этот раз пощечину Вашингтону нанес его же хозяин, максимально увеличив количество неотложных дел для приходящей команды", - написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

"Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего", - добавила она.

Дипломат назвала администрацию уходящего президента США "группой внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких", заявив, что Обама "признался в этом официально". "Так и не сумев вписать в историю президентства никаких достижений на международной арене, нобелевский лауреат умудрился поставить вместо элегантной точки жирную кляксу", - написала Захарова.

Официальный представитель МИД России также заявила, что сейчас весь мир наблюдает "сокрушительный удар по престижу Америки и ее лидерству, нанесенный Бараком Обамой и его малограмотной внешнеполитической командой". При этом Захарова выразила солидарность с госсекретарем США Джоном Керри, над которым, по ее утверждению, "четыре года глумились его же коллеги".

Ранее США ввели новые санкции против России, связав их с хакерскими атаками, ответственность за которые американская администрация возлагает на Москву. В частности, ограничительные меры коснулись российских спецслужб, также было объявлено, что 35 дипломатов объявлены в Соединенных Штатах персонами нон грата.