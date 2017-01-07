В Сирии за сутки зафиксировано 24 нарушения перемирия

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Наблюдатели зафиксировали в Сирии за сутки 24 нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в бюллетене российского Центра по примирению сторон в Сирии, размещенном на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения (по комплексному разрешению сирийского кризиса - прим. ТАСС) за сутки зафиксировано 10 нарушений, из них в провинциях: Хама - 5, Латакия - 2, Дамаск - 2, Алеппо - 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 14 нарушений, из них в провинциях: Дамаск - 7, Алеппо - 4, Дераа - 2, Идлиб - 1", - говорится в сообщении.

По всем зафиксированным фактам нарушений проводятся разбирательства и принимаются все меры для исключения повторения подобных случаев.

"В результате целенаправленной работы наметилась тенденция к снижению количества взаимных нарушений режима прекращения огня, повышению доверия между конфликтующими сторонами", - отмечается в бюллетене.

Режим прекращения боевых действий был введен 30 декабря 2016 года в соответствии с единым соглашением по комплексному разрешению сирийского кризиса. К нему присоединились вооруженные формирования оппозиции "Фейлак аш-Шам", "Джабхат Ахли аш-Шам" ("Джейш аль-Муджахидин", "Сувар аш- Шам"), "Фирка Султан Мурад", "Джейш Идлиб", "Сукур аш-Шам", "Фейлак Рахман", "Джабхат аш-Шамия", "Таджамуа Фастакин", "Джейш аль-Иза", "Джейш ан-Наср", "Аль-Фиркат аль-Уля ас- Сахилия" ("1 прибрежная дивизия"), "Джейш аль-Ислам", "Лива Шухада аль-Ислам".

Примирение конфликтующих сторон

"В течение суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Бтамбул и Сканю в провинции Латакия к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1093", - говорится в документе.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований в провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.

Оказание гуманитарной помощи населению

"В течение суток проведены две гуманитарные акции, в ходе которых местным жителям произведена передача гуманитарных грузов: в районе Бенезид города Алеппо - 1,8 тонны; в районе Сахур-3 города Алеппо - 1,8 тонны", - отмечается в бюллетене.

Для мирных жителей города Алеппо продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.