Захарова назвала внешнюю политику США бессмысленной и вредоносной

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Последние внешнеполитические шаги уходящей администрации США не имеют смысла и могут "разрушить мир". Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

"Каждый день читаю новости из Вашингтона: новые санкции в отношении России, поставка ПЗРК сирийским головорезам, совершенно бессмысленные, но вредоносные действия по всем направлениям внешней политики, - считает Захарова. - Бог сотворил мир за 7 дней. У администрации Обамы на 2 дня больше, чтобы его разрушить".

Правительство США 9 января расширило список граждан России, в отношении которых действуют санкции в рамках так называемого "закона Магнитского". Список пополнился главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, а также Станиславом Гордиевским, Дмитрием Ковтуном, Андреем Луговым и Геннадием Плаксиным. Ковтуна и Лугового официальный Лондон обвинял в убийстве экс-сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко. Согласно сведениям российской прессы, Плаксин ранее являлся главой "Универсального банка сбережений", а Гордиевский работал в структуре СК РФ.

Президент США Барак Обама 23 декабря 2016 года подписал закон о финансировании и политике министерства обороны США на 2017 финансовый год. В нем, в частности, регламентируются действия Пентагона по поставкам ПЗРК так называемой сирийской вооруженной оппозиции. В МИД РФ назвали эти действия "враждебным шагом".

Полномочия действующей администрации президента Обамы истекают 20 января - именно в этот день состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.