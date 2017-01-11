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Кабмин считает разумным возобновление экономических связей РФ и США

Политика
11 января, 1:31 UTC+3
Пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова также заявила ТАСС, что попытки "политических старцев типа Маккейна" навязать свою волю народу США вызывают сожаление
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© AP Photo/ Mladen Antonov, Pool, архив

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Правительство России считает разумным возобновление экономических отношений с США. Такое мнение высказала пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова. Комментируя по просьбе ТАСС законопроект о новых санкциях в отношении России, предложенный рядом американских сенаторов, в том числе Джоном Маккейном, она выразила сожаление, что подобные деятели стремятся влиять не только на волю народа своей страны, но и на вектор отношений России и США.

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Тимакова подчеркнула, что "трудно комментировать законопроекты, принимаемые в чужой стране". "Но грустно, что подобные решения инициируются в Америке такими людьми, как Маккейн", - сказала она, имея в виду одного из авторов законопроекта - 80-летнего сенатора от Республиканской партии.

Пресс-секретарь напомнила о визите в США Дмитрия Медведева, который он в должности президента России совершил несколько лет назад. "В далеком 2010 году президент Медведев провел в Вашингтоне встречу с представителями американского сената", - сказала она. "Среди участников беседы был и Маккейн, и даже тогда было понятно, что этот человек полностью раздавлен своей личной трагедией, связанной с Вьетнамом", - сказала Тимакова (Маккейн служил в ВМС США; во время вьетнамской войны в 1967 году был сбит и провел более пяти лет в плену - прим. ТАСС).

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"Маккейн - не тот человек, который определяет вектор российско-американских отношений", - подчеркнула Тимакова. "Жаль, что именно такие ущербные политические старцы пытаются навязать свою позицию американскому народу", - заявила она. "Иногда нужно проявить мудрость и вовремя уйти",- убеждена пресс-секретарь.

Тимакова отметила, что считает более насущной задачу вывода из плачевного состояния деловых связей двух стран. "Экономические отношения России и США серьезно деградировали, хотя и раньше они не были на высоком уровне",- сказала она. "Правительство России полагало бы разумным возобновление экономических отношений с США",- заявила пресс-секретарь.

Накануне группа сенаторов от обеих партий, в том числе Джон Маккейн, представили законопроект о санкциях в отношении России за бездоказательно приписываемые ей Вашингтоном попытки повлиять на прошедшие в США президентские выборы посредством кибератак.

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Санкции в отношении России Разногласия РФ и США в киберпространстве
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