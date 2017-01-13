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В РФ рассчитывают, что политика администрации Трампа будет прагматичной

Политика
13 января, 18:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев также отметил, что никто не ждет от команды Трампа разворота на 180 градусов по какому-либо вопросу
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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что позиция Дональда Трампа по многим вопросам будет более прагматичной, чем у его предшественника, однако ждать от команды Дональда Трампа разворота на 180 градусов не стоит.

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Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя заявления Рэкса Тиллерсона (выдвинут на пост госсекретаря США) и Джеймса Мэттиса (выдвинут на пост министра обороны).

"Никто не ждет от команды Трампа разворота на 180 градусов по какому-либо вопросу, по которому мы с американцами не соглашаемся. Но мы рассчитываем, что позиция Трампа будет более прагматичной, что он будет искать точки взаимодействия с Россией", - отметил сенатор. "У России и США есть много тем для взаимодействия. Их намного больше, чем тех, по которым мы принципиально не соглашаемся", - заключил сенатор.

Ранее оба кандидата в своих выступлениях в Конгрессе сделали ряд громких заявлений в адрес РФ. В частности, Мэттис назвал Россию одной из главных угроз для США.

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