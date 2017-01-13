В РФ рассчитывают, что политика администрации Трампа будет прагматичной

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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что позиция Дональда Трампа по многим вопросам будет более прагматичной, чем у его предшественника, однако ждать от команды Дональда Трампа разворота на 180 градусов не стоит.
Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя заявления Рэкса Тиллерсона (выдвинут на пост госсекретаря США) и Джеймса Мэттиса (выдвинут на пост министра обороны).
"Никто не ждет от команды Трампа разворота на 180 градусов по какому-либо вопросу, по которому мы с американцами не соглашаемся. Но мы рассчитываем, что позиция Трампа будет более прагматичной, что он будет искать точки взаимодействия с Россией", - отметил сенатор. "У России и США есть много тем для взаимодействия. Их намного больше, чем тех, по которым мы принципиально не соглашаемся", - заключил сенатор.
Ранее оба кандидата в своих выступлениях в Конгрессе сделали ряд громких заявлений в адрес РФ. В частности, Мэттис назвал Россию одной из главных угроз для США.