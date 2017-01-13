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Россия, Турция и Иран обсудили подготовку встречи в Астане по Сирии

Политика
13 января, 20:40 дата обновления: 13 января, 20:45 UTC+3
В консультациях с российской стороны приняли участие замминистра иностранных дел Михаил Богданов и спецпред министра иностранных дел РФ по ближневосточному урегулированию Сергей Вершинин
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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Дипломаты России, Турции и Ирана провели в Москве консультации, на которых обсудили подготовку межсирийских переговоров в Астане. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Обсуждение было сосредоточено на вопросах подготовки и проведения международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане, намеченной на 23 января, - информировали в российском дипведомстве. - Прозвучало общее мнение о том, что предстоящий форум в Астане в развитие достигнутых межсирийских договоренностей от 29 декабря 2016 года и резолюции 2336 СБ ООН призван обеспечить долгосрочное и устойчивое прекращение боевых действий в Сирии, продолжение борьбы с террористическими группировками, внесенными в список ООН, а также дать необходимый импульс процессу политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений Международной группы поддержки Сирии".

В консультациях с российской стороны приняли участие специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и специальный представитель министра иностранных дел РФ по ближневосточному урегулированию, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Сергей Вершинин, от Ирана и Турции - заместители министров иностранных дел. На открытии встречи выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

20 декабря 2016 года в Москве состоялись встречи глав МИД и Минобороны России, Ирана и Турции, по итогам которых было принято совместное заявление о мерах по поддержке режима прекращения огня и запуске процесса политического урегулирования в Сирии. Тогда же было объявлено о переговорах между оппозицией и правительством Сирии, причем Москва, Анкара и Тегеран предложили выступить гарантами их результатов.

Вопросы перемирия и запуска политического процесса будут обсуждаться на предстоящих переговорах правительства и вооруженной оппозиции Сирии в Астане, которые, как ожидается, начнутся 23 января.

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