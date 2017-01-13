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Поклонская предложила не возбуждать дело против Порошенко, а возобновить уже имеющееся

Политика
13 января, 20:59 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 13, января. /ТАСС
Депутат Госдумы также отметила, что правоохранительные органы Украины обязаны отреагировать и провести соответствующую проверку
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Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская предложила возобновить в отношении президента Украины Петра Порошенко предыдущее уголовное дело, возбужденное в отношении него и ряда других украинских политиков в феврале 2014 года в связи с насильственным захватом власти. Так она прокомментировала ТАСС призыв экс-замглавы генпрокуратуры Украины Рената Кузьмина возбудить против Порошенко дело о госизмене. Данное заявление Кузьмин сделал на своей странице в Facebook.

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"В феврале 2014 года ряд лиц, таких как (Петр) Порошенко, (Арсений) Яценюк, (Олег) Тягнибок, (Александр) Турчинов, (Андрей) Парубий и другие организаторы "майдана" уже были внесены в единый реестр досудебных расследований по признакам совершенных преступлений, предусмотренных статьей 109 Уголовного кодекса Украины, то есть насильственный захват государственной власти", - сказала она.

"Вот в рамках как раз этого уголовного производства было бы правоохранителям и удобно провести расследование по заявлению Рената Кузьмина. Думаю, что вполне логично в рамках того производства и проводить мероприятия (в отношении Порошенко - прим. ТАСС) для упрощения, быстроты и оперативности", - добавила Поклонская.

Экс-замглавы Генпрокуратуры Кузьмин на своей странице обратился к председателю Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку с просьбой возбудить уголовное дело о госизмене против президента страны Петра Порошенко. По мнению Кузьмина, украинский политик "в сговоре со своим ближайшим окружением и топ-менеджерами компании Roshen систематически совершает умышленные действия во вред Украине".

По мнению Поклонской, правоохранительные органы Украины "в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины обязаны отреагировать и провести соответствующую проверку".

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