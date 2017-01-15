Песков назвал доклад о "русских хакерах" непрофессиональным

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Опубликованная часть доклада американской разведки о якобы причастности России к кибервзломам непрофессиональна и не выдерживает критики. Такое мнение высказал в интервью телекомпании NBC пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Опубликованный доклад - это странная вещь и ничего более, - отметил он. - Он сделан непрофессионально, он не содержит никаких доказательств, никаких улик, в нем содержатся некоторые глупые утверждения и ничем не подкрепленные выводы. С нашей точки зрения, это крайне труднообъяснимый, непрофессиональный доклад".

"Это документ, не достойный американских разведывательных ведомств?" - последовал вопрос ведущего интервью. "Да, - ответил Песков. - Мы полагаем, что американские разведывательные ведомства гораздо более профессиональны, чем показывает этот доклад". "Этот документ очень сильно удивил нас, - добавил он. - Если и остальная часть доклада такого же качества, то это - серьезная проблема".

Антироссийская истерия

Пресс-секретарь президента РФ согласился с высказанным избранным президентом США Дональдом Трампом мнением, что происходящее сейчас в Штатах можно сравнить с "охотой на ведьм", и выразил сожаление по поводу вспыхнувшей антироссийской истерии.

"Мы не знаем причин этого, но крайне сожалеем, что в США существует глубоко укоренившаяся антироссийская истерия, - добавил он. - В вашей истории уже были такие периоды, когда вы искали у себя коммунистов. И сейчас для любого, кто скажет о симпатиях к России, это становится чуть ли не позором". В качестве примера Песков сослался на выдвинутое в США предложение запретить продажу русской водки, которое было недавно внесено в законодательном собрании американского штата Нью-Гэмпшир.

"Это - безумие, это - настоящая истерия, - подчеркнул Песков. - Причины этой истерии - не наше дело, это - ваша проблема и вам ее решать. Если кто-то пытается отвлечь внимание от какой-то проблемы и переключить внимание на эмоции, - то это может быть. Если, например, у вас были какие-то ошибки в недалеком прошлом и вы пытаетесь скрыть их с помощью этой эмоциональной истерии, - то все становится понятным. Если вы совершили какие-то ошибки, провоцируя революции в каких-то странах, и эти революции привели к распаду государств, если вы предприняли какие-то шаги, которые косвенно привели к возникновению "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ), которое начало наносить удары по вашей собственной стране, - то все становится понятным. Если вы принимаете решение избавиться от лидера страны на Ближнем Востоке, заявляя при этом, что он диктатор, и если вы используете какую-то группу террористов, чтобы избавиться от этого лидера и пытаетесь скрыть эти ошибки за счет этой истерии - то все это дает повод задать вопросы".

"Лучше бы этой истерии не было, - подчеркнул Песков. - Ее очень легко спровоцировать. Для прессы и для СМИ очень легко возбудить эту истерию, на это потребуется всего несколько недель. Однако прекратить ее и заявить, что пришло время трезво взглянуть на вещи и начать диалог с русскими и спросить у них: "У нас сесть подозрения, что вы причастны к этим кибервзломам. Давайте попросим, чтобы нам прояснили ситуацию, чтобы мы поняли, правы ли мы в своих обвинениях". "С нашей точки зрения, это было бы лучшим и более конструктивным подходом", - подчеркнул Песков.

На вопрос, считает ли он, что американские разведывательные ведомства "активно работают против Трампа и причастны к нынешней "охоте на ведьм", последовал ответ: "Это - ваше дело, это - дело США". "Дональд Трамп через несколько дней займет пост президента США и станет лицом к лицу с президентом Путиным, - продолжал Песков. - Именно это важно для нас. Остальное - ваши внутренние проблемы".