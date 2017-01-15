Песков заявил, что у России нет территориальных амбиций

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НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. У России никогда не было территориальных амбиций, а присоединение Крыма - это отражение воли народа, населяющего Крымский полуостров. Об этом заявил в интервью телекомпании NBC пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У России никогда не было территориальных амбиций, - подчеркнул он. - Присоединение Крыма - это не территориальные амбиции, а принятие двух миллионов людей, которые пытались спасти свои жизни от опасности экстремистов. Это было спровоцировано в результате вооруженного захвата власти в Киеве, поддержанного некоторой третьей стороной".
На вопрос, "есть ли у России географический план по захвату территорий", пресс-секретарь президента РФ ответил: "У нас есть действующий географический план президента Путина, который предусматривает содействие интеграционным механизмам на территории бывшего СССР". "Он нацелен на создание пространства экономического сотрудничества и предсказуемости, - продолжал он. - Именно в этом состоит суть плана, а не в захвате чьих-то территорий".
На вопрос, идет ли речь о "сфере влияния России", Песков ответил: "Что есть сфера влияния? Это - сфера взаимозависимости. Мы взаимно зависим от многих стран. У нас - огромный объем экономического сотрудничества, который, к сожалению, сокращается с европейскими странами. Мы улучшаем отношения с Японией, Китай - наш основной партнер. Мы заинтересованы в сотрудничестве, а не в конфронтации".