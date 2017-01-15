Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.01:
$ 59.37
€ 63.12
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков заявил, что у России нет территориальных амбиций

Политика
15 января, 22:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Пресс-секретарь президента РФ вновь напомнил, что присоединение Крыма - это отражение воли народа полуострова
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. У России никогда не было территориальных амбиций, а присоединение Крыма - это отражение воли народа, населяющего Крымский полуостров. Об этом заявил в интервью телекомпании NBC пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Смотрите также
Рекс Тиллерсон
Кремль принял к сведению позицию Тиллерсона по Крыму, но с ней не согласен

"У России никогда не было территориальных амбиций, - подчеркнул он. - Присоединение Крыма - это не территориальные амбиции, а принятие двух миллионов людей, которые пытались спасти свои жизни от опасности экстремистов. Это было спровоцировано в результате вооруженного захвата власти в Киеве, поддержанного некоторой третьей стороной".

На вопрос, "есть ли у России географический план по захвату территорий", пресс-секретарь президента РФ ответил: "У нас есть действующий географический план президента Путина, который предусматривает содействие интеграционным механизмам на территории бывшего СССР". "Он нацелен на создание пространства экономического сотрудничества и предсказуемости, - продолжал он. - Именно в этом состоит суть плана, а не в захвате чьих-то территорий".

На вопрос, идет ли речь о "сфере влияния России", Песков ответил: "Что есть сфера влияния? Это - сфера взаимозависимости. Мы взаимно зависим от многих стран. У нас - огромный объем экономического сотрудничества, который, к сожалению, сокращается с европейскими странами. Мы улучшаем отношения с Японией, Китай - наш основной партнер. Мы заинтересованы в сотрудничестве, а не в конфронтации".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Темы
Ситуация в Крыму
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Интересное
Бенедикт Камбербэтч
"Родина", "Шерлок" и "Черные паруса": какие сериалы смотреть в январе
Зеркало, воск, кольцо и другие способы узнать будущее: инструкция по святочным гаданиям
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве автомобиль сбил на тротуаре детскую коляску с младенцем
2
Обнаружено тело третьего провалившегося под лед подростка на Кубани
3
Вучич: мир в Косове удалось сохранить благодаря мудрости Сербии
4
Песков: американские санкции заставили РФ действовать более эффективно
5
Минфин предложил новую минимальную цену на водку
6
Врио губернатора Калининградской области усомнился в строительстве стены между РФ и Литвой
7
Швейцарский адвокат рассказал о допросе Гульнары Каримовой в Ташкенте
Темы дня
Реклама