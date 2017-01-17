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Пресс-конференция по итогам переговоров Путина и Додона. Видеотрансляция

Политика
17 января, 15:47 UTC+3
Молдавский лидер прибыл в Москву по приглашению российского президента
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

Трансляция RUPTLY

Президент РФ Владимир Путин и его молдавский коллега Игорь Додон провели пресс-конференцию по итогам встречи в Кремле.

На повестке дня был вопрос приднестровского урегулирования, состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

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Визит Додона в Россию
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