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Россия обжалует решение ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева"

Политика
17 января, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС
Европейский суд по правам человека постановил, что в результате принятия в России "закона Димы Яковлева" оказались нарушены права потенциальных родителей из США
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Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)

Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)

© REUTERS/Vincent Kessler

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия обжалует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о признании неправомерным запрета на усыновление российских детей по так называемому закону Димы Яковлева. Об этом в интервью радиостанции "Эхо Москвы" сообщил уполномоченный РФ при ЕСПЧ, заместитель министра юстиции РФ Георгий Матюшкин.

"Россия намерена обжаловать это решение ЕСПЧ", - приводятся на сайте радиостанции слова Матюшкина.

Решение ЕСПЧ

17 января ЕСПЧ постановил, что в результате принятия Россией "закона Димы Яковлева" были нарушены права потенциальных родителей из США, и обязал власти РФ выплатить компенсации 45 истцам, которые планировали, но не смогли усыновить детей из России. Судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что в результате принятия "закона Димы Яковлева" была нарушена статья 14 Европейской конвенции прав человека ("Запрещение дискриминации").

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В этой связи ЕСПЧ принял решение, что Россия должна выплатить компенсацию в размере €3 тыс. каждому из 45 истцов, фигурирующих в деле, а также возместить судебные издержки в размере $600.

При этом ЕСПЧ счел, что непосредственно "права детей нарушены не были". Также не была нарушена статья 8 Европейской конвенции по правам человека ("Право на уважение частной и семейной жизни"), говорится в вердикте ЕСПЧ.

Причем, как говорится в коммюнике суда, данный его вердикт "не является окончательным". Любая из сторон может "в течение трех месяцев" запросить пересмотр этого дела в Большой палате ЕСПЧ.

Закон "Димы Яковлева"

В декабре 2012 года в России был принят закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан РФ" ("закон Димы Яковлева", названный в память о ребенке из РФ, погибшем в приемной семье в США). Он предусматривает возможность введения санкций в отношении граждан США, подозреваемых в нарушении прав человека, и запрещает усыновление российских детей американцами. Этот закон стал ответом на "Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского", принятый чуть ранее в декабре же 2012 года Конгрессом США и подписанный Обамой. Документ предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц.

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