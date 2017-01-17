Россия выступает за сохранение внеблокового и нейтрального статуса Молдавии

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия выступает за территориальную целостность Молдавии и сохранение ее внеблокового статуса, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с молдавским лидером Игорем Додоном.

"Мы последовательно выступаем за суверенитет и территориальную целостность республики, сохранение ее внеблокового и нейтрального статуса", - сказал российский лидер.

Путин также заявил, что Россия готова выступать посредником и гарантом в приднестровском урегулировании, этот вопрос обсуждался на переговорах.

"Необходимо стремится к поиску взаимоприемлемой государственно-правовой модели урегулирования на основе общепризнанных норм международного права. Россия готова по прежнему выступать посредником и гарантом соблюдения договоренностей, которые могут быть достигнуты между сторонами",- сказал Путин. По словам президента РФ, наметившиеся в 2016 году позитивные подвижки в переговорах будут способствовать повышению доверия между сторонами конфликта. Он отметил, что вопрос о Приднестровском урегулировании обстоятельно обсуждался в ходе встречи.

О мужестве

Путин также отметил, что Россия приветствует мужество Игоря Додона, который совершил поездку в Приднестровье, и рассчитывает на начало конструктивных переговоров по приднестровскому урегулированию.

"Мы приветствуем мужество, которое проявил избранный президент Молдовы Игорь Николаевич Додон, совершив свою поездку в Приднестровье, потому что это, безусловно, демонстрация желания восстановить не только отношения, но и восстановить территориальную целостность страны. И при этом это явное проявление уважения к тем людям, которые в Приднестровье проживают", - сказал Путин. Он выразил надежду, что такой шаг президента Молдавии "создаст очень хорошие условия для начала конструктивных, серьезных переговоров по приднестровскому урегулированию".

Путин напомнил, что в 2003 году удалось "как никогда близко" подойти к окончательному урегулированию данного территориального вопроса, "но, к сожалению, тогда руководство Молдовы неожиданно изменило свое решение и этот план, подготовленный всеми заинтересованными участниками этого процесса (так называемый "Меморандум Козака" - план решения приднестровского конфликта через федерализацию Молдавии, - прим. ТАСС), не был реализован". "Я очень рассчитываю на то, что мы сможем вернуться к этому вопросу и вернуться не на словах, а на деле, и с учетом интересов всех людей, которые проживают на этой территории, найти компромисс. Если такой компромисс, а он может быть найден только между самой Молдовой и Приднестровьем, будет найден, то мы, безусловно, будем выступать гарантами исполнения всех достигнутых договоренностей", - заключил глава российского государства.

Молдавия и СНГ

Путин доволен, что Кишинев планирует активизировать участие в СНГ. Он также рассчитывает на договоренности с Молдавией о взаимодействии с ЕврАзЭС.

"Мы уделили внимание на переговорах интеграционным процессам на евразийском пространстве. Россия как действующий председатель СНГ приветствует настрой президента (Молдавии Игоря Додона) на активизацию молдавского участия в деятельности структур Содружества", - заявил журналистам президент РФ.

Российский лидер заметил, что его молдавский коллега во вторник в Москве встречался с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии. "Очень рассчитываю на то, что мы сможем достичь и здесь, по этому направлению определенных договоренностей с тем, чтобы снять все возможные озабоченности в экономической сфере и расширить базу сотрудничества", - отметил Путин.

Молдавия и ЕС

Владимир Путин отметил, что РФ будет работать с Молдавией для восстановления экономических связей с учетом отношений Кишинева с Евросоюзом. "Многое будет зависеть от того, как Молдова будет выстраивать свои отношения с Евросоюзом - имею в виду подписанную и вступившую в законную силу договоренность об ассоциации Молдовы с Европейским союзом", - заявил президент России.

"Для нас здесь есть определенные риски, - признал российский лидер. - Они аналогичны тем рискам, с которыми мы столкнулись после подписания соответствующих документов между Украиной и Евросоюзом. Мы об этом откровенно и достаточно аргументировано, я считаю, всегда говорили и нашим партнерам в странах СНГ, и нашим европейским партнерам". "Здесь многое можно и нужно будет сделать в трехстороннем формате, если, конечно, на то будет воля наших европейских друзей и наших партнеров в Молдавии", - считает российский президент.

"Мы совсем не против, чтобы наши партнеры, в том числе Молдавия, развивала естественно свои отношения с партнерами где бы то ни было, в том числе в Европе, - сказал Путин. - Просто нам хотелось бы, чтобы эта совместная работа шла в согласованном режиме, с тем чтобы ничего не разрушать, что мы имеем, а двигаться вперед, улучшая состояние наших экономик, социального сектора и повышая уровень жизни наших граждан".

Путин отметил, что многие предприятия Молдавии уже поставляют товары в Россию. "Мы договорились о том, что ряд предприятий будут дополнительно проверены соответствующими российскими структурами и не исключаю, почти уверен в том, что количество предприятий, которые имеют право поставлять продукты на российский рынок, будет увеличиваться", - заявил президент.

Он добавил, что то же самое касается вопросов трудовой миграции. "Здесь с точки зрения проникновения на нашу территорию нежелательных элементов у нас угроз со стороны Молдовы гораздо меньше, чем с других направлений", - констатировал российский лидер. Он добавил, что многие граждане Молдовы в экономическом смысле зависят от работы в России. "мы это понимаем и хотим им помочь, - заверил Путин. - Я думаю, что решение будет найдено". Президент отметил, что в России работают около полумиллиона граждан Молдавии, около 50 тыс. из них не могут въехать в РФ из-за того, что за ними числятся определенные нарушения. "Те, кто совершил серьезные преступления, по ним и не будет принято положительного решения (о въезде в РФ - прим.ред. ТАСС), со всеми остальными мы это решение будем искать, уверен, мы его найдем", - сказал Путин.

Глава государства добавил, что при решении этого вопроса Россия будет учитывать и свои отношения с другими соседними странами. "Нам нужно выстроить эти отношения с широким кругом наших партнеров, это уже Молдовы не касается. Тогда мы и в отношении других стран должны будем принимать решения. В этом плане Молдова является задолжником наших отношений с другими странами", - пояснил Владимир Путин.

По словам президента России, по его указанию уже создана соответствующая комиссия на уровне Совета безопасности РФ. "Сегодня в ходе переговоров замминистра внутренних дел докладывал о том, что планируется в ближайшее время сделать. Не хочу забегать вперед, но хочу вас заверить, что мы это решение найдем", - заключил Путин.

Президент заявил, что переговоры носили предметный и заинтересованный характер. Подробно обсуждались вопросы всего комплекса двусторонних отношений, стороны наметили ориентиры и задачи для дальнейшей работы двустороннего сотрудничества. Пристальное внимание было уделено региональному сотрудничеству. Российский лидер приветствовал настрой молдавских партнеров на полноценное выстраивание отношений.