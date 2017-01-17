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Путин: заказчики доклада об имеющемся у РФ компромате на Трампа "хуже проституток"

Политика
17 января, 16:29 дата обновления: 17 января, 16:45 UTC+3
Президент также назвал "очевидной фальшивкой" и "полным бредом" вбросы о якобы имеющемся у Москвы компромате против нового главы Белого дома
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что заказчики доклада о якобы имеющемся у РФ компромате на избранного президента США Дональда Трампа "хуже, чем проститутки".

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"Проституция - это серьезное, безобразное социальное явление, ведь молодые женщины занимаются этим в том числе и в связи с тем, что они по-другому не могут обеспечить себе достойную жизнь, и это в значительной степени вина обществ и государства. А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода (о якобы имеющемся компромате на Трампа, в том числе о якобы его связях с проститутками), которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе, - они хуже, чем проститутки", - заявил глава российского государства журналистам по итогам переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Путин пояснил: "У них (заказчиков информации) нет никаких вообще моральных ограничений".

Глава российского государства подчеркнул: "То, что такие методы используются против избранного президента США, это, конечно, уникальный случай, такого еще никогда не было. Это говорит о значительном уровне деградации политических элит на Западе, в том числе в США".

Российский лидер опроверг распространяющиеся в США сведения о якобы имевшем место в Москве общении Трампа с девушками легкого поведения. "Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками", - привел пример "компромата" на Трампа Путин. "Это человек, во- первых, взрослый, а во-вторых, человек, который многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Знаете, я с трудом могу себе такое представить, что он (Трамп) побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью", - признался президент РФ. И добавил под смех журналистов: "Хотя они (российские проститутки) у меня самые лучшие люди, безусловно".

"Но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это", - продолжил Путин.

Президент также назвал "очевидной фальшивкой" и "полным бредом" вбросы о якобы имеющемся у РФ компромате против Трампа.

Отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном, глава российского государства прокомментировал распространяемые в США сведения о якобы имеющемся у РФ компромате на Трампа.

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"Или тем более у российских спецслужб есть какой-то компрометирующий материал против вновь избранного президента. Я с господином Трампом не знаком, я его никогда не встречал, я не знаю, что он будет делать на международной арене, поэтому у меня нет никаких оснований ни нападать на него, ни критиковать за что-то, ни защищать как бы то ни было. Мы даже не будем обращаться в Нобелевский комитет, чтобы ему присвоили Нобелевскую премию по математике, физике либо по какому-то другому предмету. У меня нет для этого никаких оснований", - сказал Путин.

По его оценке, "эти вбросы - очевидная фальшивка".

"Трамп, когда приезжал в Москву - даже не помню, когда он приезжал, несколько лет назад, - он ведь не был никаким политическим деятелем, мы даже не знали о его политических амбициях. Он был просто бизнесмен, один из богатых людей Америки. Что, кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером? Конечно, нет! Это просто полный бред", - подчеркнул российский лидер.

Путин подчеркнул, что администрация Обамы пытается связать Трампа "по рукам и ногам"; эти действия наносят ущерб самим Соединенным Штатам. Однако российский президент рассчитывает, что, несмотря на раздуваемые вокруг Трампа скандалы, РФ и США смогут восстановить нормальные отношения.

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