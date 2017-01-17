Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.01:
$ 59.4
€ 63.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Де Мистуре передано устное приглашение на встречу по Сирии в Астане

Политика
17 января, 16:42 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
Ожидается, что в переговорах примет участие заместитель спецпосланника генсека ООН, а не сам Стаффан де Мистура
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 17 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Официальные приглашения участникам встречи по Сирии в Астане будет направлять Казахстан, однако Россия как коспонсор этих переговоров уже передала устное приглашение спецпосланнику генерального секретаря ООН Стаффану де Мистуре. Об этом сообщил в вторник ТАСС постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Алексей Бородавкин.

Смотрите также
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин
Чуркин: ООН приглашена на переговоры по Сирии в Астане

"Официально рассылать приглашения будет, естественно, Казахстан, но Россия как коспонсор этого мероприятия в устной и неофициальной форме передала приглашение Стаффану де Мистуре", - пояснил дипломат.

Ожидается, однако, что во встрече в Астане примет участие не сам спецпосланник, а его заместитель Рамзи Иззеддин Рамзи. "По имеющейся у меня информации, которая была получена от самого де Мистуры и от Рамзи, представлять ООН на этой конференции будет заместитель спецпосланника", - отметил Алексей Бородавкин.

Смотрите также
Валид Муаллем
Сирия благодарна России за инициативу по проведению переговоров в Астане

Ранее во вторник в женевском офисе де Мистуры сообщили, что официальное приглашение на встречу в Астане пока не получено. Отвечая на брифинге на соответствующий вопрос корр. ТАСС, пресс-атташе эмиссара ООН Яра Шариф заявила: "Мы ожидаем приглашения на конференцию в Астане. Это все, что мы можем сказать сейчас. Я уверена, что мы будем приглашены".

Проведение межсирийских переговоров в Астане запланировано на 23 января. Состав участников пока не сообщается. Как ожидается, это будут представители сирийской армии и вооруженных групп оппозиции, а в центре внимания окажутся вопросы поддержания режима прекращения огня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия Казахстан
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Интересное
Бенедикт Камбербэтч (Шерлок Холмс) и Мартин Фриман (доктор Джон Ватсон)
The Final Problem: как и почему в Сеть попала последняя серия "Шерлока"
Зеркало, воск, кольцо и другие способы узнать будущее: инструкция по святочным гаданиям
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Си Цзиньпин пообещал содействовать урегулированию кризиса на Украине
2
Путин: заказчики доклада об имеющемся у РФ компромате на Трампа "хуже проституток"
3
Россия выступает за сохранение внеблокового и нейтрального статуса Молдавии
4
СМИ: Минтруд прогнозирует рост реальных зарплат в 2017 году
5
Полиция задержала напавшего на ночной клуб в новогоднюю ночь в Стамбуле
6
Сирийские войска перешли в контратаку в районе Дейр-эз-Зора и Пальмиры
7
Минздрав не предлагал разрешить скорым таранить блокирующие автомобили
Темы дня
Реклама