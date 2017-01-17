Де Мистуре передано устное приглашение на встречу по Сирии в Астане

ЖЕНЕВА, 17 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Официальные приглашения участникам встречи по Сирии в Астане будет направлять Казахстан, однако Россия как коспонсор этих переговоров уже передала устное приглашение спецпосланнику генерального секретаря ООН Стаффану де Мистуре. Об этом сообщил в вторник ТАСС постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Алексей Бородавкин.

"Официально рассылать приглашения будет, естественно, Казахстан, но Россия как коспонсор этого мероприятия в устной и неофициальной форме передала приглашение Стаффану де Мистуре", - пояснил дипломат.

Ожидается, однако, что во встрече в Астане примет участие не сам спецпосланник, а его заместитель Рамзи Иззеддин Рамзи. "По имеющейся у меня информации, которая была получена от самого де Мистуры и от Рамзи, представлять ООН на этой конференции будет заместитель спецпосланника", - отметил Алексей Бородавкин.

Ранее во вторник в женевском офисе де Мистуры сообщили, что официальное приглашение на встречу в Астане пока не получено. Отвечая на брифинге на соответствующий вопрос корр. ТАСС, пресс-атташе эмиссара ООН Яра Шариф заявила: "Мы ожидаем приглашения на конференцию в Астане. Это все, что мы можем сказать сейчас. Я уверена, что мы будем приглашены".

Проведение межсирийских переговоров в Астане запланировано на 23 января. Состав участников пока не сообщается. Как ожидается, это будут представители сирийской армии и вооруженных групп оппозиции, а в центре внимания окажутся вопросы поддержания режима прекращения огня.