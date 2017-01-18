Путин, Меркель и Олланд придадут импульс деятельности в рамках "нормандской четверки"

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в телефонном разговоре ход реализации минских договоренностей.
Лидеры выразили неудовлетворенность общей ситуацией в контексте урегулирования украинского кризиса.
"Констатировано, в частности, обострение обстановки вдоль линии соприкосновения на Донбассе, а также недостаточная результативность работы в контактной группе", - сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры стран подчеркнули важность наращивания совместных усилий по деэскалации напряженности на юго-востоке Украины, обеспечению последовательного выполнения положений "Минска-2", включая скорейший обмен удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех".
"Условлено придать дополнительный импульс деятельности в рамках "нормандской четверки". В этой связи на ближайшее время запланировано проведение ряда совместных мероприятий на различных уровнях", - подчеркивает Кремль.
В заявлении Елисейского дворца сообщается, что Олланд "настаивал в ходе переговоров на необходимости полного, длительного и достойного доверия прекращения огня, принципиальная договоренность относительно которого была достигнута 24 декабря. Он также напомнил о срочной необходимости добиться прогресса по гуманитарным вопросам: освобождения пленных и восстановления устойчивого водоснабжения".
"Президент Французской Республики также указал на то, что минские соглашения остаются единственным возможным путем для достижения мирного урегулирования, и что встречи в "нормандском формате" в этой связи являются важнейшим способом для достижения полной реализации мер по всем имеющимся проблемам, начиная с проблем безопасности и политических вопросов", - говорится в заявлении.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что "в центре внимания переговоров находились ситуация на востоке Украины и дальнейшая реализация минских договоренностей. При этом главы государств и правительств договорились, что Германия, Франция, Россия и Украина и впредь будут искать пути мирного решения конфликта в "нормандском формате". "К этому относятся стабилизация перемирия, которое остается хрупким, решение открытых правовых вопросов, а также предусмотренный минскими соглашениями обмен пленными", - подчеркнул представитель правительства ФРГ.