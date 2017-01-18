Путин сообщил Меркель и Олланду о шагах по реализации договоренностей по Сирии

"Лацио" встретится с "Интером" в 1/4 финала Кубка Италии по футболуСпорт 19 января, 1:48
ЦСКА сыграет с "Бамбергом" в матче баскетбольной ЕвролигиСпорт 19 января, 1:43
"Реал" уступил "Сельте" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании по футболуСпорт 19 января, 1:34
Вратарь "Колорадо" Варламов пропустит минимум две недели из-за травмыСпорт 19 января, 1:30
Матч звезд Женской хоккейной лиги пройдет в рамках Недели звезд в УфеСпорт 19 января, 1:15
Российский боец Штырков проведет бой в Челябинске против голландца АйвелаСпорт 19 января, 1:03
WP: Трамп придумал слоган для президентской гонки 2020 годаМеждународная панорама 19 января, 1:01
Этап Кубка мира по биатлону стартует в итальянской АнтерсельвеСпорт 19 января, 0:35
Презентация эмблемы футбольного Евро-2020 пройдет в Санкт-ПетербургеСпорт 19 января, 0:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проинформировал в телефонном разговоре канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Франсуа Олланда о шагах по реализации российско-турецко-иранских договоренностей о прекращении огня в Сирии.
Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин рассказал также лидерам двух стран о "подготовке намеченной на 23 января с.г. в Астане встречи с участием представителей официального Дамаска и оппозиции".
О предстоящих переговорах между правительством САР и оппозицией было объявлено по итогам встречи в Москве глав МИД России, Турции и Ирана 20 декабря 2016 года. Министры тогда выступили в поддержку установления перемирия на всей территории Сирии.
Делегацию сирийской вооруженной оппозиции на переговорах возглавит руководитель политического крыла исламистской группировки "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш. Вместе с семью другими исламистскими фракциями оно входит в состав "Исламского фронта" (ИФ) - коалиции, сотрудничающей с так называемой Сирийской свободной армией (ССА).
Сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила, что правительственную делегацию Дамаска возглавит постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.