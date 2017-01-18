Путин сообщил Меркель и Олланду о шагах по реализации договоренностей по Сирии

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проинформировал в телефонном разговоре канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Франсуа Олланда о шагах по реализации российско-турецко-иранских договоренностей о прекращении огня в Сирии.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин рассказал также лидерам двух стран о "подготовке намеченной на 23 января с.г. в Астане встречи с участием представителей официального Дамаска и оппозиции".

О предстоящих переговорах между правительством САР и оппозицией было объявлено по итогам встречи в Москве глав МИД России, Турции и Ирана 20 декабря 2016 года. Министры тогда выступили в поддержку установления перемирия на всей территории Сирии.

Делегацию сирийской вооруженной оппозиции на переговорах возглавит руководитель политического крыла исламистской группировки "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш. Вместе с семью другими исламистскими фракциями оно входит в состав "Исламского фронта" (ИФ) - коалиции, сотрудничающей с так называемой Сирийской свободной армией (ССА).

Сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила, что правительственную делегацию Дамаска возглавит постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.