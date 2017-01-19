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РФ выступила в СБ ООН против использования элементов сделки с Ираном в новых форматах

Политика
19 января, 1:23 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что Москва также выступает против любых попыток "надавить на Тегеран в сфере ракетной программы или в области обычных вооружений"
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ООН, 19 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия выступает против использования эксклюзивных договоренностей по иранской ядерной программе в новых форматах. Как заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совета Безопасности, посвященном реализации сделки с Тегераном, неправительственные структуры пытаются применить элементы соглашения для укрепления системы гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и продвижения ядерного разоружения.

Дипломат призвал секретариат ООН внимательно следить за этими "произвольными действиями", которые противоречат пункту 27 резолюции Совбеза 2231, принятой в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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"Там ясно говорится о непрецедентном характере всех положений СВПД в свете продолжающихся попыток навязать эксклюзивные договоренности по этому плану в других форматах. А то уже некоторыми неправительственными структурами прорабатываются шаги, как использовать меры СВПД для укрепления системы гарантий МАГАТЭ даже в целях продвижения ядерного разоружения", - сказал Сафронков.

Он подчеркнул, что Россия также выступает против любых попыток "надавить на Тегеран в сфере ракетной программы или в области обычных вооружений". "Любые угрозы прекратить в этой связи работу по отмене односторонних санкций и возвращению Ирана на международный экономический рынок недопустимы, некорректны и спекулятивны", - указал зампостпреда РФ.

Иран и "шестерка" 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. 16 января прошлого года было объявлено о начале реализации СВПД, предусматривающего отмену ранее действовавших в отношении Ирана международных санкций в обмен на ограничение Тегераном своей ядерной деятельности и постановку ее под полный контроль МАГАТЭ.

Как заявил на заседании Совбеза заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман, за первый год осуществления соглашения секретариат организации не получил информации о нарушениях условий сделки. В то же время он обратил внимание на сообщения о нарушении Ираном запрета на экспорт оружия и поездки за рубеж лиц, внесенных в санкционные списки.

По словам Сафронкова, в представленном Фелтманом докладе секретариата ООН использовано "меньше непроверенных данных и вбросов из СМИ", и он стал "более фактологическим, беспристрастным и нейтральным". Как заявил дипломат, "главный недостаток доклада" состоит в том, что в нем не упоминаются "реально существующие проблемы" с выполнением обязательств по снятию санкций с Тегерана. "В результате картина получается однобокой и запутанной", - констатировал зампостпреда РФ.

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