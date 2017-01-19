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Медведев подписал распоряжение о безвизовом режиме с ЮАР на поездки сроком до 90 дней

Политика
19 января, 20:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС
Ожидается, что реализация протокола будет способствовать развитию туризма и торгово-экономического сотрудничества двух стран
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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о заключении протокола между правительствами РФ и ЮАР по 90-дневному безвизовому режиму для владельцев общегражданских заграничных паспортов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением принято предложение МИД России о заключении путем обмена нотами Протокола между Правительством Российской Федерации и Правительством Южно-Африканской Республики о взаимной отмене визовых требований для владельцев заграничных паспортов", - говорится в пояснительной записке к документу. Отмечается, что протокол предусматривает введение безвизового режима поездок на срок до 90 дней для владельцев общегражданских заграничных паспортов.

Планируется, что реализация протокола будет способствовать развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества и туризма.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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