Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 59.35
€ 63.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Левин: комитет Госдумы готов к "сглаживанию углов" в законодательстве по "пакету Яровой"

Политика
19 января, 23:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС
По мнению депутата, из-за того, что не были проведены соответствующие обсуждения, принятие закона вызвало споры и неприятие со стороны общества и индустрии
Поделиться
Материал из 1 страницы
Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин

Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи готов к работе по устранению недочетов в законодательстве, касающемся реализации пакета антитеррористических законов (так называемого пакета Яровой). Об этом заявил в четверг ТАСС председатель профильного думского комитета Леонид Левин, комментируя рассмотрение общественной петиции об отмене пакета.

Смотрите также
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
Минкомсвязь договорилась о снижении в 10 раз хранимого трафика по "пакету Яровой"

Депутат подчеркнул, что необходимость обеспечения безопасности государства и информационных систем, защита граждан от террористических угроз не подлежит сомнению. Однако, по его мнению, то, как принимался "пакет Яровой", вызвало "жаркие споры и неприятие со стороны общества и индустрии, из-за того, что не были проведены соответствующие обсуждения". И обсуждение петиции в четверг стало "очередным фактом", который "подтверждает скоропалительность при принятии соответствующих поправок", уверен парламентарий.

"Рассчитываю, что в дальнейшем будут предприняты меры по сглаживанию углов с точки зрения законодательства. Это подтверждают отзывы исполнительных органов власти", - отметил Левин, подчеркнув, что "комитет к такой работе готов".

Смотрите также
"Пакет Яровой" и запрет госзакупок иностранного ПО могут ударить по цифровой экономике РФ

Пакет антитеррористических законов, получивший название пакета Яровой по имени одного из своих авторов - депутата Госдумы от "Единой России" Ирины Яровой, обязывает с 1 июля 2018 года операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый "тяжелый" контент - изображения, звуки и видеоинформацию - операторы должны хранить шести месяцев. Всю эту информацию также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.

Ранее в четверг под председательством министра Открытого правительства Михаила Абызова прошло заседание федеральной экспертной группы по рассмотрению петиций, которые набрали 100 тысяч голосов на портале "Российской общественной инициативы". Группа рассматривала инициативу об отмене "пакета Яровой" и отклонила ее.

Между тем, выступая на заседании группы, замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил, что министерство договорилось с силовыми ведомствами о снижении в 10 раз объема подлежащего хранению трафика. Он также информировал, что Минкомсвязь достигло договоренности о поэтапном увеличении срока хранения информации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Противодействие терроризму в России
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Интересное
"Я торжественно клянусь...": инаугурации президентов США от Джорджа Вашингтона до Дональда Трампа
Обезьяны в снегах и реки во льдах: как разные страны переживают морозы
Все устали: что в Европе и США говорят о возможной отмене санкций
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В РФ разрабатывается гиперзвуковое оружие из принципиально новых материалов
2
Высокий суд Лондона завершил слушания сторон по делу о $3 млрд долга Украины перед РФ
3
Кандидат на пост главы Минфина США назвал условия отмены Трампом санкций против РФ
4
ABC: Иванка Трамп не будет выполнять официальных обязанностей первой леди
5
Россиянин Мингазов переведен из Гуантанамо в ОАЭ
6
Дональд Трамп вступит в должность президента США
7
UOL: в Рио-де-Жанейро погибла исполнительница песни "Lambada"
Темы дня
Реклама