Левин: комитет Госдумы готов к "сглаживанию углов" в законодательстве по "пакету Яровой"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи готов к работе по устранению недочетов в законодательстве, касающемся реализации пакета антитеррористических законов (так называемого пакета Яровой). Об этом заявил в четверг ТАСС председатель профильного думского комитета Леонид Левин, комментируя рассмотрение общественной петиции об отмене пакета.

Депутат подчеркнул, что необходимость обеспечения безопасности государства и информационных систем, защита граждан от террористических угроз не подлежит сомнению. Однако, по его мнению, то, как принимался "пакет Яровой", вызвало "жаркие споры и неприятие со стороны общества и индустрии, из-за того, что не были проведены соответствующие обсуждения". И обсуждение петиции в четверг стало "очередным фактом", который "подтверждает скоропалительность при принятии соответствующих поправок", уверен парламентарий.

"Рассчитываю, что в дальнейшем будут предприняты меры по сглаживанию углов с точки зрения законодательства. Это подтверждают отзывы исполнительных органов власти", - отметил Левин, подчеркнув, что "комитет к такой работе готов".

Пакет антитеррористических законов, получивший название пакета Яровой по имени одного из своих авторов - депутата Госдумы от "Единой России" Ирины Яровой, обязывает с 1 июля 2018 года операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый "тяжелый" контент - изображения, звуки и видеоинформацию - операторы должны хранить шести месяцев. Всю эту информацию также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.

Ранее в четверг под председательством министра Открытого правительства Михаила Абызова прошло заседание федеральной экспертной группы по рассмотрению петиций, которые набрали 100 тысяч голосов на портале "Российской общественной инициативы". Группа рассматривала инициативу об отмене "пакета Яровой" и отклонила ее.

Между тем, выступая на заседании группы, замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил, что министерство договорилось с силовыми ведомствами о снижении в 10 раз объема подлежащего хранению трафика. Он также информировал, что Минкомсвязь достигло договоренности о поэтапном увеличении срока хранения информации.