Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 59.35
€ 63.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: России крайне необходимы хорошие отношения с США

Политика
19 января, 22:53 дата обновления: 19 января, 23:16 UTC+3
По словам пресс-секретаря президента РФ, "мы не можем разрешить множество проблем в этом мире, в нашем регионе", которые угрожают России, без сотрудничества с Вашингтоном
Поделиться
Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. России крайне необходимы хорошие отношения с США для разрешения существующих проблем в мире. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Би-би-си".

Смотрите также
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Медведев назвал ошибкой Обамы разрушение отношений с РФ и выразил надежду на их улучшение

"Мы не можем разрешить множество проблем в этом мире, в нашем регионе, которые угрожают нашей стране, без сотрудничества с США. Поэтому нам крайне необходимы хорошие отношения с США", - сказал Песков.

При этом Песков подчеркнул, что основное заключается в подходе избранного президента США Дональда Трампа к вопросу налаживания диалога двух стран.

Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно заявлял о необходимости сотрудничества с Россией, в том числе в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Победа Трампа на выборах в США Борьба с "Исламским государством"
Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
США Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
12
"Мы не собираемся изолироваться": о чем говорил Путин на большой пресс-конференции
Интересное
"Я торжественно клянусь...": инаугурации президентов США от Джорджа Вашингтона до Дональда Трампа
Обезьяны в снегах и реки во льдах: как разные страны переживают морозы
Все устали: что в Европе и США говорят о возможной отмене санкций
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В РФ разрабатывается гиперзвуковое оружие из принципиально новых материалов
2
Высокий суд Лондона завершил слушания сторон по делу о $3 млрд долга Украины перед РФ
3
Кандидат на пост главы Минфина США назвал условия отмены Трампом санкций против РФ
4
ABC: Иванка Трамп не будет выполнять официальных обязанностей первой леди
5
Россиянин Мингазов переведен из Гуантанамо в ОАЭ
6
Дональд Трамп вступит в должность президента США
7
UOL: в Рио-де-Жанейро погибла исполнительница песни "Lambada"
Темы дня
Реклама