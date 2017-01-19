Песков: России крайне необходимы хорошие отношения с США

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. России крайне необходимы хорошие отношения с США для разрешения существующих проблем в мире. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Би-би-си".
"Мы не можем разрешить множество проблем в этом мире, в нашем регионе, которые угрожают нашей стране, без сотрудничества с США. Поэтому нам крайне необходимы хорошие отношения с США", - сказал Песков.
При этом Песков подчеркнул, что основное заключается в подходе избранного президента США Дональда Трампа к вопросу налаживания диалога двух стран.
Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно заявлял о необходимости сотрудничества с Россией, в том числе в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).