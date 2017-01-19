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Зампостпреда РФ при ОБСЕ: Киев на контактной группе продолжил саботаж минских соглашений

Политика
19 января, 23:59 дата обновления: 20 января, 0:06 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
По словам Дмитрия Балакина, Россия не видит готовности Украины выполнять положения договоренностей
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ВЕНА, 19 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Результаты первой в 2017 году встречи контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 16 января подтвердили курс Киева на саботаж минского процесса. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин на заседании постсовета организации в Вене.

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По его словам, Россия не видит готовности украинских властей выполнять положения договоренностей. "Результаты первого в 2017 году заседания контактной группы и ее подгрупп подтвердили твердый курс Киева на саботаж или как минимум торможение минского процесса", - подчеркнул российский дипломат.

Балакин напомнил, что законодательное закрепление особого статуса Донбасса, проведение местных выборов, конституционная реформа и амнистия являются ключевыми предпосылками всеобъемлющего урегулирования согласно минским соглашениям. "В подгруппе по политическим вопросам украинская сторона не готова зафиксировать на бумаге ни свою позицию, ни так называемую формулу Штайнмайера, сопрягающую проведение выборов и вступление в силу закона об особом статусе Донбасса", - добавил он.

Как отметил заместитель постпреда РФ, такая "деструктивная позиция прикрывается поддерживаемой Киевом напряженностью на линии соприкосновения". При этом, по данным Специальной мониторинговой миссии, с 24 декабря по 16 января населенные пункты провозглашенных республик многократно подвергались артиллерийским обстрелам с направлений, где дислоцируются Вооруженные силы Украины.

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Первая в 2017 году встреча контактной группы прошла в Минске 16 января. Как заявил по ее итогам спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, среди политических тем дискуссия концентрировалась на вопросах, связанных с "формулой Штайнмайера", а также положении о полном прекращении огня и разведении сил. Следующая встреча контактной группы запланирована на 1 февраля.

Стремясь найти выход из ситуации с блокированием Киевом закона об особом статусе Донбасса, который предусмотрен минскими соглашениями, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил особый порядок его вступления в силу. Он предполагает, что особый статус этому региону Украины будет предоставлен в день проведения там выборов сначала на временной основе. На постоянной основе он начнет там действовать только после публикации отчета ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования. Идея была одобрена на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года и получила с тех пор название "формулы Штайнмайера".

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Персоны
Штайнмайер, Франк-Вальтер
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