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Депутат: соглашение по базе в Тартусе укрепляет миротворческую роль РФ на Ближнем Востоке

Политика
20 января, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС
Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что подписание соглашения логично после авиабазы Хмеймим
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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Подписание Россией и Сирией соглашения по базе ВМФ РФ в Тартусе укрепляет роль России как миротворца на Ближнем Востоке. Об этом заявил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Герой России Андрей Красов ("Единая Россия").

"Это документ, который еще раз показывает, что РФ возвращается на Ближний Восток как геополитический игрок. Хочется сказать, что Россия возвращается на Ближний Восток в качестве миротворца, прикладывая усилия для того, чтобы прекратить войну в регионе, прекратить кровопролитие, уничтожить террористические организации, которые так щедро спонсировались, оберегались и взращивались уходящей администрацией США", - сказал парламентарий.

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"Подписание данного соглашения - логически вытекающее событие. Сначала авиабаза Хмеймим, потом, естественно, база в Тартусе", - продолжил Красов. Он подтвердил, что "как только это соглашение поступит в парламент, естественно, профильный комитет приступит к подготовке к его ратификации палатой". "Как быстро это произойдет, зависит от того, когда документ поступит в Госдуму. Я не думаю, что при его принятии будет какая-то проволочка", - отметил он.

"Что касается войск и сил, которые могут располагаться на этой базе (11 кораблей либо меньше), я считаю, что у нас лучшие военнослужащие и не менее опытное военное руководство. Коль оно приняло решение о размещении именно такой группы ВМФ на этой базе, мы понимаем, что этих сил достаточно, чтобы выполнять задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике", - заключил Красов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что Россия и Сирия подписали соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе на 49 лет. Россия может разместить в нем одновременно до 11 военных кораблей.

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